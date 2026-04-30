"170 grammi di bontà in olio d’oliva". Addio a Franco Botto, volto del “Tonno insuperabile”

È morto a 88 anni Franco Botto, noto al grande pubblico come il volto del celebre spot televisivo del “Tonno insuperabile”. Si è spento a Moneglia, in provincia di Genova, il paese dove viveva e al quale era profondamente legato.

Botto era diventato popolare negli anni ’80 grazie a una pubblicità entrata nell’immaginario collettivo, accompagnata dallo slogan rimasto nella memoria di molti: “170 grammi di bontà in olio d’oliva”. Con la sua pipa e il berretto, era riuscito a conquistare il pubblico pur non essendo un attore professionista.

Nato nel 1938, nel corso della sua vita aveva ricoperto anche ruoli lontani dal mondo dello spettacolo: è stato responsabile tecnico di Fincantieri a Riva Trigoso e, negli anni 2000, assessore comunale proprio a Moneglia. Nonostante si fosse allontanato da tempo dalla televisione, la notorietà legata a quello spot lo aveva accompagnato per tutta la vita, rendendolo un volto familiare e riconoscibile.

Negli ultimi anni si era dedicato allo sport, allenando i giovani del settore calcistico locale, mantenendo un forte legame con la comunità.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal figlio Mattia, attualmente consigliere comunale. I funerali si sono svolti a Moneglia, dove cittadini e istituzioni lo ricordano con affetto.

Con Franco Botto se ne va un protagonista inconsapevole della pubblicità italiana, capace di lasciare un segno duraturo nella memoria collettiva del Paese. Lo riporta leggo.it