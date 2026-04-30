A Manfredonia un convegno sull’intelligenza artificiale e avvocatura. Nella giornata di martedì 28 aprile si è tenuto un incontro dedicato a uno dei temi più rilevanti del dibattito giuridico contemporaneo: l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla professione dell’avvocato e il rapporto tra evoluzione tecnologica, normativa in materia e responsabilità dei professionisti.

L’evento, organizzato dall’associazione “Unione degli Avvocati di Manfredonia”, presieduta dall’avv. Giovanni Bisceglia, ha avuto luogo il 28 aprile 2026 presso la sala del Circolo Unione Manfredonia, a partire dalle ore 15:30.

L’incontro, introdotto dall’avv. Paola Ciuffreda, segretaria dell’Unione degli Avvocati di Manfredonia, è stato patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Foggia, con l’intervento del consigliere avv. Pippo Agnusdei, dalla Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (F.I.I.F.) e dal Consiglio Nazionale Forense.

È stato un momento di confronto e approfondimento di grande rilievo giuridico e sociale, che ha visto come illustri relatori l’avv. Carolina Scarano, consigliere del Consiglio Nazionale Forense e vicepresidente F.I.I.F., l’avv. Giuseppe Vitrani del foro di Torino e l’avv. Alessio Pellegrino del foro di Messina, entrambi membri del gruppo di lavoro F.I.I.F.

Ampia è stata la partecipazione dell’avvocatura manfredoniana e del circondario, volta ad acquisire una formazione professionale adeguata all’evoluzione tecnologica, nel rispetto dei principi deontologici e della qualità della tutela difensiva.

Le relazioni hanno offerto alla platea sia informazioni tecnico-pratiche sia riflessioni qualificate sulle sfide e sulle prospettive future dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella professione dell’avvocato e nei procedimenti giudiziari, ponendo particolare attenzione al bilanciamento tra innovazione tecnologica, responsabilità dell’avvocatura e tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle numerose attività dell’Unione degli Avvocati di Manfredonia, impegnata nella divulgazione della cultura giuridica e nel dialogo tra istituzioni, operatori del diritto, associazioni e cittadinanza. Il consiglio direttivo per il 2026 risulta costituito, oltre che dai citati presidente e segretario, dagli avv.ti Feltri, Sacco, Caputo, De Padova e Aulisa.