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LANOTTE ATTACCA Bilancio Asl Bat in pareggio, Lanotte attacca: “Servizi ridotti e risorse drenate altrove”

Il pareggio di bilancio della Asl Bat finisce al centro delle critiche del consigliere regionale di Forza Italia Marcello Lanotte

Bilancio Asl Bat in pareggio, Lanotte attacca: “Servizi ridotti e risorse drenate altrove”

Marcello Lanotte - Fonte Immagine: barlettaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
BAT // Cronaca //

Il pareggio di bilancio della Asl Bat finisce al centro delle critiche del consigliere regionale di Forza Italia Marcello Lanotte, che parla apertamente di una gestione che penalizzerebbe il territorio.

“Se non si fanno acquisti, non si spendono soldi: si può sintetizzare così la notizia della chiusura in pareggio dei bilanci della Asl Bat”, afferma Lanotte, sottolineando come dietro i conti in equilibrio si nasconderebbero carenze strutturali nei servizi sanitari.

Secondo il consigliere, rispetto alle previsioni regionali, nella provincia mancherebbero circa 200 posti letto, con ricadute dirette su personale e assistenza: meno medici, meno infermieri e meno operatori socio-sanitari, quindi meno servizi per i cittadini.

“Tradotto: meno servizi ai cittadini. E la domanda sorge spontanea: chi ne beneficia?”, incalza Lanotte, ipotizzando che il sistema finisca per spingere i pazienti della Bat a rivolgersi alle strutture di altre province, in particolare Bari e Foggia, con evidenti disagi.

Nel mirino anche il mancato avvio del DEA di secondo livello nella città che ospita Castel del Monte e i costi legati alla mobilità sanitaria: “Quanto paga la Asl Bat alle altre Asl della Puglia o alle strutture di altre Regioni per la mobilità dei pazienti?”, si chiede.

Per Lanotte, il quadro è chiaro: “Mentre i servizi sanitari del territorio si riducono progressivamente, le risorse vengono drenate nelle altre province che ne beneficiano. Una cura dimagrante per la Bat, mentre le altre Asl crescono…con buona pace dei cittadini, costretti a percorrere decine e decine di chilometri per curarsi”.

Il consigliere annuncia infine un’iniziativa istituzionale: “Depositerò nelle prossime ore un’integrazione all’audizione […] diretta al presidente Decaro e all’assessore alla Sanità Pentassuglia per conoscere, nel dettaglio, tutti questi dati”, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla gestione delle risorse e dei servizi sanitari nella provincia.

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