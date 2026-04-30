Una fiaccolata per ricordare Patrizia Lamanuzzi, la 54enne uccisa a Bisceglie dal marito da cui si stava separando, che dopo il delitto si è tolto la vita. L’iniziativa, promossa dal Centro antiviolenza Save di Trani, nasce con l’obiettivo di tenere viva la memoria e sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

“È un momento per ricordare ma anche per sensibilizzare le donne di tutte le età. Quello che è accaduto a Patrizia ci ha sconvolto e ci ha posto tanti interrogativi. Perché ancora non tutte sanno che esiste un centro antiviolenza sul territorio?”, afferma Vanna Capurso, da anni impegnata nel Cav Save.

La manifestazione si svolgerà questa sera alle 19.30, con partenza dalla piazza della stazione e arrivo in piazza San Francesco, dove è presente una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un momento particolarmente significativo, al quale potrebbero partecipare anche i figli della vittima: “Vogliono che la morte della madre non sia solo una tragedia ma un appello a chiedere aiuto”.

Il femminicidio risale al 15 aprile, quando la donna, dopo un tentativo di strangolamento, è stata spinta dal balcone al quinto piano. Un episodio definito “violento e tragico” che ha spinto il centro ad attivarsi.

Patrizia non si era mai rivolta al Cav: “Non la conoscevamo e nessuno sapeva di quanto vivesse”, sottolinea Capurso, rilanciando un messaggio chiaro: “Raggiungeteci, chiedete aiuto”.

Dal centro arriva anche un segnale preoccupante: si abbassa l’età delle vittime. “Ogni volta che guardiamo le alunne percepiamo che qualcosa non va e lo conferma anche un dettaglio degli accessi al centro: da gennaio a oggi, molte sono donne che hanno appena compiuto 18 anni. L’età delle vittime si è abbassata e questo è un problema”.

Le richieste di aiuto riguardano soprattutto relazioni segnate da controllo e pressione psicologica: “Relazioni in cui il controllo da parte del partner c’è e crea ansie”.

La fiaccolata vuole essere quindi anche un segnale concreto: “Un momento per dire che noi ci siamo e che i nostri servizi sono gratuiti”. E conclude: “Lavoriamo sull’autodeterminazione delle donne che diventa una strada per uscire dal tunnel delle violenze psicologiche e fisiche”.

Lo riporta ansa.it.