Dopo le ripetute sollecitazioni di alcuni consiglieri comunali, il Sindaco ha incontrato l’opposizione per riferire sulla questione dell’insediamento del CAS nel territorio comunale, ma secondo quanto denunciato non sarebbero arrivate risposte chiare.

Nel corso della seduta, l’intervento del primo cittadino si sarebbe concentrato su una spiegazione generale delle procedure legate al rilascio dei permessi di soggiorno, senza fornire chiarimenti puntuali sulla vicenda.

«Ebbene, oltre ad una lezione sulle varie tipologie di procedura per ottenere il permesso di soggiorno in Italia da parte degli immigrati, non ha reso il benché minimo chiarimento su questa vicenda», afferma il consigliere comunale Vincenzo Di Staso di “Noi Moderati”.

Secondo il consigliere, alcune affermazioni del Sindaco risulterebbero in contrasto con quanto riportato da altri soggetti istituzionali: «Le sue affermazioni hanno qualcosa di clamoroso perché dichiarano di essere totalmente all’oscuro di tale vicenda e di averne preso contezza solo nel mese di aprile di quest’anno, a cose fatte».

Di Staso richiama inoltre comunicazioni attribuite alla Curia, nelle quali si farebbe riferimento a contatti con l’amministrazione già a partire dal 2024, elemento che, a suo avviso, smentirebbe la ricostruzione fornita in aula.

«Quindi su tale importante questione, continua la totale negazione della realtà del nostro sindaco che nega pure l’evidenza», aggiunge il consigliere, che critica anche l’atteggiamento tenuto nel corso del Consiglio comunale, descrivendo un clima di distanza rispetto alle contestazioni dei cittadini presenti.

Nel suo intervento, Di Staso commenta anche alcune posizioni espresse durante il dibattito politico: «Da apprezzare la creatività di chi ha sostenuto che l’insediamento del CAS a Manfredonia è riconducibile a scelte errate da parte del Governo centrale, condendo tale surreale giustificazione anche con infervorati anatemi nei confronti dei rappresentanti politici di questa comunità».

Il consigliere conclude ribadendo la posizione della minoranza e il proprio impegno a seguire la vicenda: «Anche se ridotti ormai all’osso, come minoranza, porteremo avanti con impegno ed onestà il patto di lealtà assunto con i nostri concittadini aggiornandoli sulla vicenda di tutti gli ulteriori elementi che solo lei continua a negare di esserne a conoscenza».