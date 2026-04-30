L’Anpi di Manfredonia e l’Anpi provinciale di Foggia intervengono con un duro comunicato su quanto accaduto durante le celebrazioni del 25 aprile 2026 in piazza del Popolo, denunciando un episodio ritenuto grave e lesivo dei valori della Resistenza.

“Basta una canzone. Una canzone che li terrorizza”, si legge nel documento diffuso dall’associazione, che prosegue: “Basta una canzone popolare, di quelle che cantano i bambini; ma quella canzone li fa imbestialire, fa emergere la loro vera natura”. Il riferimento è all’esecuzione di “Bella Ciao” da parte della banda comunale, durante la quale, secondo quanto riportato, alcuni individui in divisa, appartenenti ad associazioni combattentistiche e militari in servizio, avrebbero voltato le spalle e abbandonato la cerimonia senza salutare le autorità presenti.

L’Anpi definisce il gesto “oltraggioso, antirepubblicano, antidemocratico”, sottolineando come esso rappresenti un’offesa non solo al Sindaco e alle istituzioni, ma anche all’intera comunità e ai principi fondanti della Costituzione.

Nel comunicato si legge inoltre: “Una canzone che parla di dignità, di onore, di libertà. Una canzone che parla di Patria, quella vera, e di Umanità”, evidenziando il valore simbolico del brano al centro della vicenda.

L’associazione ha quindi chiesto formalmente all’Amministrazione comunale e al Prefetto di sollecitare chiarimenti alle autorità competenti delle associazioni e delle Forze Armate coinvolte, con l’obiettivo di individuare eventuali responsabilità.

Contestualmente, l’Anpi ha avanzato la richiesta di un incontro urgente con il Sindaco, per valutare le azioni da intraprendere. Infine, è stato rivolto un appello alle istituzioni affinché vengano adottati provvedimenti concreti a tutela della democrazia e della Repubblica, con l’auspicio che episodi simili non si ripetano più.

Lo riporta ilsipontino.net.