FOGGIA – La gestione del percolato torna al centro delle attività ambientali legate agli impianti di discarica Frisoli-ex Agecos e al servizio soccorso in località Passo Breccioso. La Provincia di Foggia ha aggiudicato l’appalto alla società S.ECO.M Srl di Brindisi, per un importo stimato di 889.920 euro oltre IVA. La procedura riguarda l’emungimento, la raccolta e il trasporto del percolato verso impianti idonei di trattamento.

Il dato amministrativo, in apparenza ordinario, ha in realtà un peso rilevante. Il percolato è uno degli elementi più delicati nella gestione delle discariche: si forma dall’infiltrazione delle acque nei rifiuti e dalla decomposizione degli stessi materiali. Per questo deve essere intercettato, raccolto e smaltito correttamente, evitando dispersioni nel terreno o possibili contaminazioni delle falde.

La gara, gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia per conto del Comune di Foggia, si è conclusa dopo la partecipazione di tre operatori economici. L’offerta risultata prima classificata è stata quella di S.ECO.M Srl, che ha proposto un ribasso del 16,75% sull’importo dell’accordo quadro.

L’affidamento non riguarda un singolo intervento, ma un accordo quadro. Questo significa che l’amministrazione potrà attivare le prestazioni necessarie nel corso del tempo, in base alle effettive esigenze operative degli impianti. È una formula particolarmente utile nei servizi ambientali, dove i volumi da trattare possono variare e dove la tempestività degli interventi è essenziale.

La documentazione evidenzia anche un passaggio importante: prima dell’aggiudicazione efficace sono state svolte le verifiche sui requisiti generali e speciali dell’operatore economico, attraverso il Fascicolo virtuale dell’operatore economico e mediante richieste agli enti competenti. Tra i controlli figurano casellario giudiziale, regolarità fiscale, DURC, white list antimafia e verifiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Il tema, dunque, non è soltanto economico. È soprattutto ambientale e gestionale. Gli impianti Frisoli-ex Agecos rappresentano da anni una questione sensibile per il territorio foggiano. La corretta gestione del percolato è uno degli strumenti indispensabili per ridurre il rischio di criticità, mantenere sotto controllo i siti e garantire che le attività avvengano secondo le prescrizioni normative.

In questo quadro, l’aggiudicazione assume un significato preciso: assicurare continuità a un servizio che non può subire interruzioni. Il percolato deve essere gestito con regolarità, monitorato e conferito in impianti autorizzati. Ogni ritardo o sottovalutazione potrebbe trasformarsi in un problema più ampio per ambiente, salute pubblica e responsabilità amministrativa.

L’appalto conferma quindi la necessità di una gestione tecnica stabile delle vecchie discariche e delle aree collegate. Non basta chiudere o mettere in sicurezza un sito: occorre seguirne l’evoluzione nel tempo, con servizi specialistici e controlli costanti. La partita ambientale, a Foggia, passa anche da provvedimenti come questo.