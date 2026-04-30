Edizione n° 6075

BALLON D'ESSAI

BARI SERIE C // Bari in Serie C: sotto accusa De Laurentiis e le scelte del post fallimento
23 Maggio 2026 - ore  08:57

CALEMBOUR

CERIGNOLA ESPLOSIVI // Cerignola, arrestati due uomini con esplosivi: servivano per gli assalti ai bancomat
23 Maggio 2026 - ore  09:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Ecco la Dorsale Adriatica: da Foggia a Forlì un cavo sottomarino da 600 km

CAVO SOTTOMARINO Ecco la Dorsale Adriatica: da Foggia a Forlì un cavo sottomarino da 600 km

L’opera unirà i nodi elettrici di Foggia e Forlì e utilizzerà la tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current)

Maxi linea elettrica adriatica Forlì-Foggia, al via le osservazioni: "Realizzazione prevista tra il 2033 e il 2034"

Cavo sottomarino - Fonte Immagine non riferita al testo: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Economia // Economia //

Prende forma il progetto della “Dorsale Adriatica: Hvdc Foggia-Forlì”, una nuova infrastruttura elettrica pianificata da Terna che collegherà Puglia ed Emilia-Romagna attraverso un cavo in corrente continua lungo circa 600 chilometri, di cui 540 sottomarini e 60 interrati.

L’opera unirà i nodi elettrici di Foggia e Forlì e utilizzerà la tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current), considerata strategica per l’integrazione delle energie rinnovabili e per il rafforzamento della stabilità della rete nazionale.

Secondo il progetto, il nuovo collegamento consentirà una rete più efficiente e sostenibile, con un impatto ridotto sul territorio grazie al limitato consumo di suolo. L’obiettivo è potenziare il corridoio adriatico e aumentare la capacità di scambio energetico tra Sud e Centro-Nord Italia, accelerando la transizione energetica e riducendo la dipendenza dalle fonti estere.

Terna ha avviato una consultazione pubblica secondo il Regolamento UE 869/2022, che prevede il coinvolgimento di cittadini, enti locali e stakeholder nel processo di definizione dell’opera, prima dell’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sono previsti incontri informativi e momenti di confronto con le comunità interessate.

Il progetto rientra nello sviluppo dei futuri collegamenti Hypergrid, pensati per aumentare capacità e flessibilità del sistema elettrico italiano a supporto delle fonti rinnovabili.

Oltre al cavo sottomarino, l’infrastruttura prevede la realizzazione di due stazioni di conversione, collegate alle reti esistenti di Foggia e Forlì tramite raccordi in corrente alternata ad alta tensione.

Il percorso di partecipazione pubblica entrerà nel vivo il 4 maggio con il primo incontro online dedicato all’Emilia-Romagna e il 6 maggio con quello rivolto alla Puglia, che coinvolgerà Regione e Comuni interessati tra cui Foggia, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

Tra il 12 e il 21 maggio si svolgeranno inoltre cinque appuntamenti in presenza denominati “Terna Incontra”, con tappe nei territori coinvolti: a Foggia il 19 maggio, il giorno successivo a San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo e il 21 maggio a Manfredonia. In questi incontri cittadini e amministrazioni potranno confrontarsi con i tecnici e presentare osservazioni sul progetto.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Ecco la Dorsale Adriatica: da Foggia a Forlì un cavo sottomarino da 600 km"

  1. o Si sottrarrà al territorio energia che potrà pervenire da impianti eolici e fotovoltaici per 2,1 GW di potenza . Cioè l’energia che la stazione di conversione di Foggia potrà trasformare da corrente alternata in corrente continua. Non è vero che il flusso di energia potrà essere bidirezionale (è vero che l’elettrodotto potrà far fluire nei due sensi). Per essere il flusso di energia bidirezionale occorrerebbe che a Foggia ci fosse anche una stazione di conversione da corrente continua, che dovrebbe arrivare da Forlì, in corrente alternata da utilizzare sul territorio della Capitanata. È un modo per portare l’energia prodotta da fonti rinnovabili dalla capitanata al Villanova (Bologna) e non FORLÌ e quindi far divenire questo territorio una ricchezza a favore del centro nord.
    o La Capitanata diventa con tale opera Centro colonizzato di energia con l’avvallo delle Stato italiano, infatti TERNA è costituito per quasi il 30% da Capitale dello Stato.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO