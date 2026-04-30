Prende forma il progetto della “Dorsale Adriatica: Hvdc Foggia-Forlì”, una nuova infrastruttura elettrica pianificata da Terna che collegherà Puglia ed Emilia-Romagna attraverso un cavo in corrente continua lungo circa 600 chilometri, di cui 540 sottomarini e 60 interrati.
L’opera unirà i nodi elettrici di Foggia e Forlì e utilizzerà la tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current), considerata strategica per l’integrazione delle energie rinnovabili e per il rafforzamento della stabilità della rete nazionale.
Secondo il progetto, il nuovo collegamento consentirà una rete più efficiente e sostenibile, con un impatto ridotto sul territorio grazie al limitato consumo di suolo. L’obiettivo è potenziare il corridoio adriatico e aumentare la capacità di scambio energetico tra Sud e Centro-Nord Italia, accelerando la transizione energetica e riducendo la dipendenza dalle fonti estere.
Terna ha avviato una consultazione pubblica secondo il Regolamento UE 869/2022, che prevede il coinvolgimento di cittadini, enti locali e stakeholder nel processo di definizione dell’opera, prima dell’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sono previsti incontri informativi e momenti di confronto con le comunità interessate.
Il progetto rientra nello sviluppo dei futuri collegamenti Hypergrid, pensati per aumentare capacità e flessibilità del sistema elettrico italiano a supporto delle fonti rinnovabili.
Oltre al cavo sottomarino, l’infrastruttura prevede la realizzazione di due stazioni di conversione, collegate alle reti esistenti di Foggia e Forlì tramite raccordi in corrente alternata ad alta tensione.
Il percorso di partecipazione pubblica entrerà nel vivo il 4 maggio con il primo incontro online dedicato all’Emilia-Romagna e il 6 maggio con quello rivolto alla Puglia, che coinvolgerà Regione e Comuni interessati tra cui Foggia, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Manfredonia.
Tra il 12 e il 21 maggio si svolgeranno inoltre cinque appuntamenti in presenza denominati “Terna Incontra”, con tappe nei territori coinvolti: a Foggia il 19 maggio, il giorno successivo a San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo e il 21 maggio a Manfredonia. In questi incontri cittadini e amministrazioni potranno confrontarsi con i tecnici e presentare osservazioni sul progetto.
Lo riporta foggiatoday.it.
1 commenti su "Ecco la Dorsale Adriatica: da Foggia a Forlì un cavo sottomarino da 600 km"
o Si sottrarrà al territorio energia che potrà pervenire da impianti eolici e fotovoltaici per 2,1 GW di potenza . Cioè l’energia che la stazione di conversione di Foggia potrà trasformare da corrente alternata in corrente continua. Non è vero che il flusso di energia potrà essere bidirezionale (è vero che l’elettrodotto potrà far fluire nei due sensi). Per essere il flusso di energia bidirezionale occorrerebbe che a Foggia ci fosse anche una stazione di conversione da corrente continua, che dovrebbe arrivare da Forlì, in corrente alternata da utilizzare sul territorio della Capitanata. È un modo per portare l’energia prodotta da fonti rinnovabili dalla capitanata al Villanova (Bologna) e non FORLÌ e quindi far divenire questo territorio una ricchezza a favore del centro nord.
o La Capitanata diventa con tale opera Centro colonizzato di energia con l’avvallo delle Stato italiano, infatti TERNA è costituito per quasi il 30% da Capitale dello Stato.