Prende forma il progetto della “Dorsale Adriatica: Hvdc Foggia-Forlì”, una nuova infrastruttura elettrica pianificata da Terna che collegherà Puglia ed Emilia-Romagna attraverso un cavo in corrente continua lungo circa 600 chilometri, di cui 540 sottomarini e 60 interrati.

L’opera unirà i nodi elettrici di Foggia e Forlì e utilizzerà la tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current), considerata strategica per l’integrazione delle energie rinnovabili e per il rafforzamento della stabilità della rete nazionale.

Secondo il progetto, il nuovo collegamento consentirà una rete più efficiente e sostenibile, con un impatto ridotto sul territorio grazie al limitato consumo di suolo. L’obiettivo è potenziare il corridoio adriatico e aumentare la capacità di scambio energetico tra Sud e Centro-Nord Italia, accelerando la transizione energetica e riducendo la dipendenza dalle fonti estere.

Terna ha avviato una consultazione pubblica secondo il Regolamento UE 869/2022, che prevede il coinvolgimento di cittadini, enti locali e stakeholder nel processo di definizione dell’opera, prima dell’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sono previsti incontri informativi e momenti di confronto con le comunità interessate.

Il progetto rientra nello sviluppo dei futuri collegamenti Hypergrid, pensati per aumentare capacità e flessibilità del sistema elettrico italiano a supporto delle fonti rinnovabili.

Oltre al cavo sottomarino, l’infrastruttura prevede la realizzazione di due stazioni di conversione, collegate alle reti esistenti di Foggia e Forlì tramite raccordi in corrente alternata ad alta tensione.

Il percorso di partecipazione pubblica entrerà nel vivo il 4 maggio con il primo incontro online dedicato all’Emilia-Romagna e il 6 maggio con quello rivolto alla Puglia, che coinvolgerà Regione e Comuni interessati tra cui Foggia, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

Tra il 12 e il 21 maggio si svolgeranno inoltre cinque appuntamenti in presenza denominati “Terna Incontra”, con tappe nei territori coinvolti: a Foggia il 19 maggio, il giorno successivo a San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo e il 21 maggio a Manfredonia. In questi incontri cittadini e amministrazioni potranno confrontarsi con i tecnici e presentare osservazioni sul progetto.

Lo riporta foggiatoday.it.