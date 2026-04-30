Il Comune di Foggia ha dato il via libera alla realizzazione del concerto del Primo Maggio 2026, in programma al Parco San Felice dalle ore 11 fino a mezzanotte, in occasione della Festa dei Lavoratori. L’evento sarà organizzato in collaborazione con il Consorzio Puglia Culture e con l’Associazione “1° Maggio Foggia”, nell’ambito di una co-organizzazione finalizzata alla promozione culturale e artistica della città.

Al centro dell’attenzione c’è soprattutto l’impegno economico previsto dall’amministrazione comunale, che ammonta complessivamente a 95.641,90 euro, IVA inclusa. La cifra deriva da un affidamento pari a 78.395 euro oltre IVA, suddiviso tra i due soggetti coinvolti: 53.680 euro destinati al Consorzio Puglia Culture e 46.841,90 euro all’Associazione “1° Maggio Foggia”.

Nel dettaglio, a Puglia Culture spetteranno i compiti più rilevanti sotto il profilo tecnico e artistico, tra cui l’individuazione degli artisti di livello nazionale e la gestione del service audio e luci per l’intera manifestazione. L’associazione locale, invece, sarà responsabile dell’organizzazione operativa e logistica dell’evento, con l’obbligo di rendicontare le spese sostenute. È prevista inoltre un’anticipazione pari al 30% delle somme a favore dell’associazione, necessaria per avviare le attività organizzative.

La copertura finanziaria è garantita attraverso fondi già stanziati nel bilancio comunale 2026, con 60mila euro destinati a contributi per manifestazioni culturali e ulteriori 35.641,90 euro per spese legate a eventi e iniziative pubbliche.

L’affidamento è stato disposto in forma diretta, motivato dal rapporto istituzionale tra il Comune e il Consorzio Puglia Culture, di cui l’ente è socio da anni. L’operazione rientra nel quadro della cooperazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti collegati, configurandosi formalmente come un accordo per la realizzazione di un interesse comune e non come un appalto tradizionale con margini di profitto.

Si tratta dunque di un investimento pubblico vicino ai 100mila euro. Non mancano gli appunti a StatoQuotidiano.it di alcuni cittadini: “La somma è eccessiva, non c’entrano gli artisti, validi e da sostenere, ma complessivamente l’importo e la celerità dello stanziamento”.

Dichiarazioni a StatoQuotidiano anche dagli artisti Supremo e Roberta di Gregorio, al centro delle cronache tempo fa per il Live For Gaza a Foggia:

“È incredibile come l’amministrazione comunale non si sia espressa dopo la gogna mediatica infondata che abbiamo subito per Live for Gaza. Con 10.000 euro (spese tutte a favore della realizzazione dell’evento) Foggia avrebbe avuto un concerto di quelli da ricordare e Gaza avrebbe avuto un concreto aiuto in più tramite l’arcidiocesi di Foggia-Bovino e Padre Romanelli sul campo. I foggiani si sarebbero distinti per la loro grandezza umana ma l’amministrazione ha preferito voltarsi dall’altra parte.”

A cura di Giuseppe de Filippo.