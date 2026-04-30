La sindaca Maria Aida Episcopo ha firmato il decreto che stabilisce il lutto cittadino per sabato 2 maggio, giornata in cui si terranno i funerali di Stefania Rago, vittima di un femminicidio avvenuto la sera del 23 aprile.

La decisione rappresenta una manifestazione ufficiale di cordoglio e vicinanza alla famiglia, condivisa da tutta la comunità foggiana profondamente colpita dalla tragedia.

In occasione delle esequie, previste alle ore 10.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo, saranno adottate diverse iniziative simboliche: bandiere a mezz’asta negli edifici comunali, presenza del Gonfalone della città, esposizione di un drappo rosso a Palazzo di Città e illuminazione serale della facciata in rosso. Prevista anche la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche ludico-ricreative organizzate dall’Amministrazione durante lo svolgimento del funerale.

Le scuole di ogni ordine e grado sono invitate a promuovere momenti di riflessione sul tema della violenza di genere e sul valore della vita, mentre nei luoghi di lavoro sarà osservato un minuto di raccoglimento. Analogo momento sarà dedicato nelle prime sedute utili delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale.

L’Amministrazione invita infine tutta la cittadinanza a partecipare al lutto in forma autonoma, sospendendo le attività lavorative o sociali durante le esequie, in segno di rispetto e raccoglimento.