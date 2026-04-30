“L’ennesimo omicidio avvenuto oggi in città impone una presa di posizione netta e senza ambiguità”. Con queste parole Nunzio Angiola, consigliere comunale e segretario provinciale del movimento Cambia, interviene dopo il grave fatto di sangue che ha colpito Foggia, denunciando una situazione che “alimenta paura e mette in discussione la percezione stessa della sicurezza e della legalità”.

“Esprimo una ferma e totale condanna per quanto accaduto. Ma alle parole devono seguire atti concreti. Non è più il tempo delle analisi rinviate o degli interventi episodici”, aggiunge Angiola, chiedendo un intervento deciso e strutturale dello Stato.

Tra le proposte avanzate, il consigliere indica un potenziamento immediato delle forze dell’ordine, con almeno 150 poliziotti in più, sottolineando che “la presenza dello Stato sul territorio deve essere visibile, costante e capillare: è il primo deterrente contro la criminalità”.

Angiola propone inoltre l’istituzione di una sezione dedicata della Direzione Distrettuale Antimafia sul territorio, per rafforzare le indagini e migliorare il coordinamento tra procure e forze di polizia. Tra le misure ritenute necessarie anche l’apertura di un secondo tribunale in provincia, ipotizzando Lucera come sede, per alleggerire il carico su Foggia e ridurre i tempi della giustizia, considerati un fattore che può favorire l’impunità.

Non manca la richiesta di una Corte d’Appello sul territorio, per evitare dipendenze da altri distretti e rendere più efficiente l’accesso alla giustizia.

“Queste misure, se attuate in modo coordinato, possono produrre effetti significativi: più sicurezza percepita e reale, maggiore rapidità nell’accertamento delle responsabilità, più fiducia dei cittadini nelle istituzioni”, evidenzia Angiola, sottolineando che non si tratta di interventi simbolici ma di scelte strutturali.

Infine, l’appello alle istituzioni: “Foggia non può più essere considerata un territorio marginale nelle politiche nazionali per la sicurezza e la giustizia. Serve un cambio di passo deciso”. E conclude: “Lo Stato deve esserci. E deve esserci adesso”.