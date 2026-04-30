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ANTONIO SAPONARO Foggia, una raccolta fondi per Antonio Saponaro: “Aiutiamolo a respirare di nuovo”

La situazione è precipitata a partire dal giorno di Pasqua 2026, quando Antonio è stato ricoverato per gli accertamenti al “D’Avanzo” di Foggia

Foggia, una raccolta fondi per Antonio Saponaro: “Aiutiamolo a respirare di nuovo”

Foggia, una raccolta fondi per Antonio Saponaro: “Aiutiamolo a respirare di nuovo”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Antonio Saponaro, 34 anni, di Foggia, sta affrontando una battaglia durissima contro una fibrosi polmonare interstiziale, malattia rara e progressiva diagnosticata nel 2022 che negli ultimi mesi ha aggravato drasticamente le sue condizioni di salute.

La situazione è precipitata a partire dal giorno di Pasqua 2026, quando Antonio è stato ricoverato per gli accertamenti al “D’Avanzo” di Foggia. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia, dove è stato per 2 giorni in coma farmacologico, sostenuto da ventilazione meccanica.

Per lui, la speranza di tornare a vivere passa attraverso un trapianto di polmoni. In queste ore si attende il trasferimento verso centri più specializzati: prima Bari, poi strutture di eccellenza come Padova o Pavia, dove sarà possibile avviare il percorso per l’intervento.

Quello di Antonio rappresenta uno dei primi casi a Foggia con una forma così grave di questa patologia, che sta mettendo a dura prova lui e la sua famiglia.

Dopo anni di cure e sacrifici — Antonio da bambino aveva già combattuto e sconfitto un linfoma — oggi i costi stanno diventando insostenibili.
La famiglia ha quindi avviato una raccolta fondi per sostenere le spese legate ai trasferimenti continui, alle terapie, all’assistenza costante e alle lunghe permanenze lontano da casa.

“Anche un solo euro può fare la differenza”, è l’appello. “Per Antonio ogni donazione significa ossigeno, tempo, speranza”.
Chi non può contribuire economicamente può comunque aiutare condividendo la raccolta fondi e facendo conoscere la sua storia.
“Aiutiamo Antonio Saponaro a respirare di nuovo”, dice a StatoQuotidiano.it lo zio Nino.

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