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Home // Attualità // Inchiesta arbitri, parla Rocchi: “Io sono trasparente”

ROCCHI TRASPARENTE Inchiesta arbitri, parla Rocchi: “Io sono trasparente”

“Lavoriamo in una maniera soltanto per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto”

Inchiesta arbitri, parla Rocchi: “Io sono trasparente”

Inchiesta arbitri, parla Rocchi: “Io sono trasparente” - Fonte Immagine: sportmediaset.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Attualità // Focus //

Nuovo terremoto nel calcio italiano con l’inchiesta della Procura di Milano che coinvolge il sistema arbitrale. Al centro del caso, la presunta interferenza nella sala Var attraverso segnali fisici e gestuali, che avrebbe potuto influenzare le decisioni durante le partite. A seguito dell’avviso di garanzia per ipotesi di frode sportiva, il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi si è autosospeso dal proprio incarico.

Il servizio, realizzato da Le Iene, ricostruisce la vicenda partendo da un esposto dell’ex guardalinee Domenico Rocca, che racconta un episodio chiave durante Udinese-Parma. “Il casus belli in questione è il match Udinese-Parma, dove in sala Var, a un certo punto, rivedono un’azione per capire se c’è un possibile calcio di rigore. Abbiamo notato che prima i Var erano indirizzati a non concedere i calci di rigore perché per loro il movimento del braccio era congruo quando, a un certo punto, si sente tipo ‘toc toc’ che gli fa cambiare totalmente idea facendo richiamare l’arbitro e assegnare un calcio di rigore”.

Rocca aggiunge: “Quel giorno come supervisore era presente Gianluca Rocchi. Io sinceramente non so se è stato Rocchi o meno”. E precisa un punto fondamentale: “No, no, assolutamente no. Il supervisore non può assolutamente interferire con la sala Var, assolutamente”.

A rafforzare i sospetti anche le dichiarazioni di un altro ex arbitro di Serie A, Pasquale De Meo, che parla di segnali convenzionali utilizzati nel centro Var: “Giravano delle voci all’interno del gruppo degli arbitri che venivano utilizzati dei segni convenzionali durante lo svolgimento delle gare all’interno del centro Var di Lissone”. E spiega: “pugno chiuso è per indicare eventualmente intervento da fare da parte del Var o mano alzata per indicare di non intervenire”.

Le immagini analizzate mostrerebbero l’arbitro Var Daniele Paterna girarsi improvvisamente e chiedere: “É rigore?”, poco prima del cambio di decisione. Un dettaglio che alimenta i dubbi su possibili pressioni esterne.

Intercettato dagli inviati prima dell’esplosione del caso, Rocchi respinge ogni accusa: “Lavoriamo in una maniera soltanto per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto”. E ribadisce: “Io vi ripeto, lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto”. Sulla trasparenza del sistema Var aggiunge: “Totale, ma io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo”.

Nel tentativo di fare chiarezza, l’inviato ha coinvolto anche l’ex presidente dell’Aia Antonio Zappi, inizialmente disponibile a visionare i filmati: “Vediamo le immagini. Guardi non ho nessun tipo di problema”. Ma, una volta nella sede dell’associazione, arriva un passo indietro: “No, mi vuole far tirar fuori delle immagini che sono già possesso della procura?”. E ancora: “In sede Aia io non ho le immagini”.

Pur riconoscendo la possibilità di reperirle, Zappi rinvia: “Volentieri le do un appuntamento e le commentiamo insieme quando sarà però… Non appena ci sarà l’esito dell’indagine”. E conclude: “Da parte mia una promessa e un impegno, le immagini le vedrete”.

Infine, interpellato sulla vicenda, il procuratore della Figc Giuseppe Chinè, che aveva archiviato il caso in sede sportiva, evita di entrare nel merito: “Io non rispondo”. E, incalzato, aggiunge: “Non so chi sia lei” e “Non so di cosa sta parlando”.

La vicenda resta aperta e mette in discussione la credibilità e l’indipendenza del sistema Var, mentre proseguono le indagini della magistratura ordinaria.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.

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