Inchiesta arbitri, parla Rocchi: “Io sono trasparente”

Nuovo terremoto nel calcio italiano con l’inchiesta della Procura di Milano che coinvolge il sistema arbitrale. Al centro del caso, la presunta interferenza nella sala Var attraverso segnali fisici e gestuali, che avrebbe potuto influenzare le decisioni durante le partite. A seguito dell’avviso di garanzia per ipotesi di frode sportiva, il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi si è autosospeso dal proprio incarico.

Il servizio, realizzato da Le Iene, ricostruisce la vicenda partendo da un esposto dell’ex guardalinee Domenico Rocca, che racconta un episodio chiave durante Udinese-Parma. “Il casus belli in questione è il match Udinese-Parma, dove in sala Var, a un certo punto, rivedono un’azione per capire se c’è un possibile calcio di rigore. Abbiamo notato che prima i Var erano indirizzati a non concedere i calci di rigore perché per loro il movimento del braccio era congruo quando, a un certo punto, si sente tipo ‘toc toc’ che gli fa cambiare totalmente idea facendo richiamare l’arbitro e assegnare un calcio di rigore”.

Rocca aggiunge: “Quel giorno come supervisore era presente Gianluca Rocchi. Io sinceramente non so se è stato Rocchi o meno”. E precisa un punto fondamentale: “No, no, assolutamente no. Il supervisore non può assolutamente interferire con la sala Var, assolutamente”.

A rafforzare i sospetti anche le dichiarazioni di un altro ex arbitro di Serie A, Pasquale De Meo, che parla di segnali convenzionali utilizzati nel centro Var: “Giravano delle voci all’interno del gruppo degli arbitri che venivano utilizzati dei segni convenzionali durante lo svolgimento delle gare all’interno del centro Var di Lissone”. E spiega: “pugno chiuso è per indicare eventualmente intervento da fare da parte del Var o mano alzata per indicare di non intervenire”.

Le immagini analizzate mostrerebbero l’arbitro Var Daniele Paterna girarsi improvvisamente e chiedere: “É rigore?”, poco prima del cambio di decisione. Un dettaglio che alimenta i dubbi su possibili pressioni esterne.

Intercettato dagli inviati prima dell’esplosione del caso, Rocchi respinge ogni accusa: “Lavoriamo in una maniera soltanto per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto”. E ribadisce: “Io vi ripeto, lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto”. Sulla trasparenza del sistema Var aggiunge: “Totale, ma io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo”.

Nel tentativo di fare chiarezza, l’inviato ha coinvolto anche l’ex presidente dell’Aia Antonio Zappi, inizialmente disponibile a visionare i filmati: “Vediamo le immagini. Guardi non ho nessun tipo di problema”. Ma, una volta nella sede dell’associazione, arriva un passo indietro: “No, mi vuole far tirar fuori delle immagini che sono già possesso della procura?”. E ancora: “In sede Aia io non ho le immagini”.

Pur riconoscendo la possibilità di reperirle, Zappi rinvia: “Volentieri le do un appuntamento e le commentiamo insieme quando sarà però… Non appena ci sarà l’esito dell’indagine”. E conclude: “Da parte mia una promessa e un impegno, le immagini le vedrete”.

Infine, interpellato sulla vicenda, il procuratore della Figc Giuseppe Chinè, che aveva archiviato il caso in sede sportiva, evita di entrare nel merito: “Io non rispondo”. E, incalzato, aggiunge: “Non so chi sia lei” e “Non so di cosa sta parlando”.

La vicenda resta aperta e mette in discussione la credibilità e l’indipendenza del sistema Var, mentre proseguono le indagini della magistratura ordinaria.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.