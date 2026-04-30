Nel corso del 2025, a Lucera, la ASL Foggia ha assicurato la copertura totale del 100% dei turni di Continuità assistenziale, senza alcuna interruzione del servizio per l’intero anno. Un risultato rilevante, soprattutto alla luce della carenza nazionale di medici di medicina generale, che continua a incidere sull’organizzazione sanitaria territoriale.

Nel dettaglio, nel comune foggiano – centro principale del Distretto Socio Sanitario 58 con circa 30mila abitanti – sono stati coperti tutti i 485 turni previsti, senza alcuna scopertura. Anche nei primi mesi del 2026 il servizio ha mantenuto la piena operatività, confermando la solidità del modello organizzativo.

La situazione ha però registrato un cambiamento nel mese di aprile 2026, quando la copertura è scesa al 65%. A incidere è stata la sospensione del vicariamento, lo strumento che permetteva ai medici di coprire turni aggiuntivi, soprattutto nella fascia notturna tra le 20 e le 8, attraverso compensi maggiorati. La sua interruzione ha determinato una riduzione significativa della disponibilità di personale.

Per affrontare la criticità, la ASL ha già richiesto formalmente alla Regione Puglia il ripristino del vicariamento, con l’obiettivo di tornare a garantire una copertura più ampia del servizio.

Attualmente, l’organico della Continuità assistenziale di Lucera comprende un medico a tempo indeterminato e due medici RUAP (Ruolo Unico di Assistenza Primaria) con incarichi rispettivamente di 12 e 6 ore settimanali. Questa nuova figura, introdotta dal DM 77/2022, integra le funzioni dell’assistenza primaria e della guardia medica, puntando a una presa in carico più continua e strutturata dei pazienti.

A inizio aprile sono stati inoltre affidati incarichi temporanei a due medici, fino alla fine di maggio, per un totale di 96 ore mensili ciascuno, nel tentativo di rafforzare il servizio.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che interessano Lucera e per questo ASL Foggia si è attivata in maniera tempestiva interloquendo con la Regione Puglia”, dichiara il commissario straordinario Antonio Nigri. “ASL Foggia continuerà a lavorare in stretto raccordo anche con le Amministrazioni comunali per ottimizzare le risorse disponibili, rafforzare la rete territoriale e assicurare ai cittadini una risposta sanitaria puntuale. Il nostro obiettivo resta chiaro: difendere e consolidare la sanità territoriale, rendendo effettivo il diritto alla salute in ogni comunità della provincia, senza lasciare indietro nessuno”.