LUCERA – La Provincia di Foggia ha approvato l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto Bioripa, ex Maia Rigenera, in contrada Ripatetta, località Borgo San Giusto. Il provvedimento riguarda una serie di modifiche definite non sostanziali, inserite nel percorso autorizzativo del progetto di digestione anaerobica dei rifiuti organici, finalizzato alla produzione di biometano e ammendanti.

La definizione “non sostanziale” non deve trarre in inganno. Dal punto di vista amministrativo significa che le modifiche non alterano in modo significativo il quadro autorizzato né determinano un diverso impatto complessivo. Dal punto di vista industriale, però, gli interventi incidono sull’organizzazione dell’impianto, sull’efficienza dei processi e sulla gestione delle emissioni.

Il progetto autorizzato riguarda la trasformazione dell’impianto di compostaggio aerobico esistente in una struttura capace di integrare la digestione anaerobica con tecnologia wet. In sostanza, i rifiuti organici vengono trattati per produrre biogas, poi raffinabile in biometano, oltre ad ammendanti destinabili all’agricoltura.

Le modifiche approvate riguardano diversi punti dell’impianto: fosse di conferimento della FORSU più profonde, revisione della linea di pre-trattamento, sostituzione degli scrubber ad acqua con scrubber chimici, eliminazione di alcune sezioni considerate non più necessarie, copertura di vasche dell’impianto di depurazione e miglioramenti nella gestione delle acque e delle emissioni.

Il provvedimento evidenzia una serie di benefici dichiarati: riduzione dei consumi energetici, minore produzione di sovvalli, maggiore efficienza nel trattamento delle acque, aumento delle aree a verde rispetto a quelle impermeabilizzate e miglioramento del trattamento delle arie esauste.

Un punto centrale riguarda le fosse di conferimento della FORSU. La variante prevede una diversa configurazione, con maggiore profondità e una gestione pensata per ridurre l’accesso del personale in ambienti potenzialmente confinati. È un aspetto non secondario, perché intreccia sicurezza del lavoro e funzionalità dell’impianto. L’obiettivo è rendere le operazioni più automatiche, meno esposte a rischi e più coerenti con le esigenze di trattamento dei rifiuti organici.

Altro nodo rilevante è la linea di pre-trattamento. L’impianto dovrà separare la frazione organica dai materiali estranei, i cosiddetti sovvalli. Più efficiente è questa fase, minore sarà la quantità di materiale non recuperabile e più stabile sarà il processo biologico successivo. La documentazione parla infatti di una riduzione delle frazioni estranee e di un miglioramento della resa complessiva.

Sul piano ambientale, particolare attenzione viene riservata alle emissioni odorigene. Gli impianti che trattano rifiuti organici sono spesso al centro di preoccupazioni da parte delle comunità locali proprio per il rischio di cattivi odori. La sostituzione degli scrubber e la copertura di alcune vasche vanno lette in questa direzione: intercettare e trattare meglio le arie esauste, riducendo emissioni diffuse e fuggitive.

Il caso Bioripa si inserisce in una fase di forte trasformazione del ciclo dei rifiuti. La FORSU, cioè la frazione organica della raccolta differenziata, non è più vista soltanto come materiale da smaltire, ma come risorsa da valorizzare. Il biometano rappresenta una delle principali direttrici dell’economia circolare: energia rinnovabile prodotta da scarti, con potenziale riduzione del conferimento in discarica e recupero di materia.

Resta però decisivo il controllo pubblico. Gli impianti di questo tipo devono garantire efficienza, ma anche trasparenza, monitoraggio e rispetto delle prescrizioni.