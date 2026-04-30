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PAOLA LEONE Manfredonia: approvata la mozione di Europa Verde sul reato di stupro. Paola Leone: “Solo un sì è un sì”

L’obiettivo è di allineare la normativa italiana agli standard internazionali basati sul principio del consenso

Manfredonia: approvata la mozione di Europa Verde sul reato di stupro. Paola Leone: “Solo un sì è un sì”

Manfredonia: approvata la mozione di Europa Verde sul reato di stupro. Paola Leone: “Solo un sì è un sì”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la mozione proposta da Europa Verde sul Disegno di Legge relativo alla riforma del reato di stupro, con l’obiettivo di allineare la normativa italiana agli standard internazionali basati sul principio del consenso.

Durante il dibattito, è stato sottolineato il contributo della presidente della Commissione Welfare Paola Leone, che ha evidenziato un punto centrale: “adottare il modello del consenso esplicito e sempre revocabile è l’unico modo per porre fine alla vittimizzazione secondaria. Oggi, troppo spesso, la vittima subisce un secondo trauma nelle aule di tribunale, dove viene sottoposta a interrogatori estenuanti volti a misurare l’intensità della sua resistenza fisica o la chiarezza del suo “no”. Spostando il baricentro della norma sul consenso — e sulla responsabilità di chi agisce nel verificarlo — evitiamo che il processo diventi un’indagine inquisitoria sulla moralità o sulla reattività della persona offesa. Proteggere la libertà di cambiare idea in ogni momento significa, in ultima analisi, restituire dignità alla vittima e garantire che la giustizia non diventi un ulteriore strumento di sopraffazione”.

La mozione richiama il testo originariamente approvato alla Camera, frutto di una collaborazione tra maggioranza e opposizione, che definiva il consenso come esplicito, volontario, attuale e libero, escludendo qualsiasi presunzione o ambiguità.

Diverso, invece, il testo modificato al Senato, a firma della senatrice Giulia Bongiorno, che ha eliminato il riferimento diretto al consenso, introducendo una formulazione basata su “volontà” e “dissenso”, ritenuta dai promotori più ambigua e meno tutelante per le vittime.

Nel documento approvato si richiama anche la recente posizione del Parlamento Europeo, che ha chiesto di adottare una definizione di stupro fondata esclusivamente sull’assenza di consenso, in linea con la Convenzione di Istanbul, con una larga maggioranza di voti.

Europa Verde sottolinea l’importanza di un segnale forte dai territori: “Solo un sì è un sì”, principio che viene indicato come riferimento imprescindibile per il percorso legislativo nazionale.

La mozione sarà proposta anche in altri consigli comunali e regionali, con l’obiettivo di sollecitare il Parlamento a ripristinare il principio del consenso esplicito nella riforma. A firmare il documento sono i coportavoce locali di Europa Verde, Innocenza Starace e Alfredo De Luca.

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