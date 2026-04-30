Il Consiglio Comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), segnando quello che l’amministrazione definisce un passo decisivo verso una città più accessibile e inclusiva.

“Con immensa emozione vi comunico che nella seduta di Consiglio Comunale tenutasi ieri è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche della nostra città”, ha dichiarato l’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana Giovanni Mansueto, definendo l’approvazione “una giornata storica”.

Nel suo intervento, l’assessore ha sottolineato come si tratti di un atto di civiltà prima ancora che di pianificazione urbana, evidenziando il valore del provvedimento come risposta a un’esigenza attesa da tempo.

“Un passo atteso, dovuto, necessario”, ha aggiunto Mansueto, rimarcando che il piano pone al centro la persona, la dignità e l’inclusione, con l’obiettivo di garantire una città più vivibile per tutti.

Tra i principi cardine del progetto vi è la possibilità di muoversi liberamente negli spazi urbani, accedere agli edifici pubblici e vivere la città senza ostacoli, elementi considerati fondamentali per la piena cittadinanza.

Il piano, ha spiegato l’assessore, è il risultato di un percorso costruito attraverso ascolto, confronto e studio tecnico, ma anche ispirato da una visione più ampia: quella di una Manfredonia più giusta, più accessibile e più umana.

Mansueto ha infine rivolto un ringraziamento al Consiglio Comunale per il voto unanime e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: professionisti incaricati, uffici comunali, Garante per la disabilità e associazioni del territorio.

“Il cammino continua. Ma oggi, insieme, abbiamo fatto un passo importante”, ha concluso l’assessore.