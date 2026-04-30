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Home // Manfredonia // Manfredonia, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Mansueto: “Una giornata storica”

BARRIERE MANSUETO Manfredonia, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Mansueto: “Una giornata storica”

“Un passo atteso, dovuto, necessario”, ha aggiunto Mansueto, rimarcando che il piano pone al centro la persona, la dignità e l’inclusione

AVV,. GIOVANNI MANSUETO

AVV,. GIOVANNI MANSUETO - ph de nittis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio Comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), segnando quello che l’amministrazione definisce un passo decisivo verso una città più accessibile e inclusiva.

Con immensa emozione vi comunico che nella seduta di Consiglio Comunale tenutasi ieri è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche della nostra città”, ha dichiarato l’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana Giovanni Mansueto, definendo l’approvazione “una giornata storica”.

Nel suo intervento, l’assessore ha sottolineato come si tratti di un atto di civiltà prima ancora che di pianificazione urbana, evidenziando il valore del provvedimento come risposta a un’esigenza attesa da tempo.

Un passo atteso, dovuto, necessario”, ha aggiunto Mansueto, rimarcando che il piano pone al centro la persona, la dignità e l’inclusione, con l’obiettivo di garantire una città più vivibile per tutti.

Tra i principi cardine del progetto vi è la possibilità di muoversi liberamente negli spazi urbani, accedere agli edifici pubblici e vivere la città senza ostacoli, elementi considerati fondamentali per la piena cittadinanza.

Il piano, ha spiegato l’assessore, è il risultato di un percorso costruito attraverso ascolto, confronto e studio tecnico, ma anche ispirato da una visione più ampia: quella di una Manfredonia più giusta, più accessibile e più umana.

Mansueto ha infine rivolto un ringraziamento al Consiglio Comunale per il voto unanime e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: professionisti incaricati, uffici comunali, Garante per la disabilità e associazioni del territorio.

Il cammino continua. Ma oggi, insieme, abbiamo fatto un passo importante”, ha concluso l’assessore.

1 commenti su "Manfredonia, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Mansueto: “Una giornata storica”"

  1. Barriere architettoniche… ma togliete gli inghippo sui marciapiedi dove transitano tutti… pozzetti alberi invasi da sterpaglie, marciapiedi divelti da radici di alberi nonché fronde degli stessi che non permettono il libero transito sia ai normodotati che ai soggetti limitati fisicamente. Se già non riuscite a fare questo da tempo, cosa ci aspetterà da ciò che si intende fare, dopo il il bel detto occorre il pragmatismo della manutenzione come x iparchi giochi, bello è dire abbiamo fatto e poi non ci penso più… voglio ricordare che il comune ha subito delle cause a causa di scivoli ai marciapiedi che hanno causato cadute… chr dire occhio, occhio… e controlli.

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