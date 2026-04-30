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MOZIONE LAVORO Manfredonia capofila sui diritti del lavoro: approvata la mozione di Progetto Popolare

Salario minimo a 9 euro, parità retributiva, stop al subappalto a cascata e più sicurezza nei cantieri pubblici.

PH SAVERIO DE NITTIS, G.OGNISSANTI

PH SAVERIO DE NITTIS, G.OGNISSANTI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Salario minimo a 9 euro, parità retributiva, stop al subappalto a cascata e più sicurezza nei cantieri pubblici.

Manfredonia compie un passo significativo sul fronte della tutela del lavoro. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti una mozione promossa dal gruppo consiliare Progetto Popolare, guidato dal capogruppo Gianpio Ognissanti, e condivisa dalla coalizione di governo.

Il provvedimento impegna il sindaco e la giunta a introdurre criteri più rigorosi nei futuri appalti e concessioni comunali, con l’obiettivo di contrastare il lavoro povero, garantire maggiore sicurezza e tutelare la dignità salariale.

Tra i punti centrali della mozione figura l’introduzione di un trattamento economico minimo di 9 euro l’ora nelle procedure di gara comunali. Previsti anche strumenti per assicurare la parità retributiva tra uomini e donne, il rafforzamento dei controlli sui subappalti e la non ribassabilità dei costi della manodopera e della sicurezza.

Particolare attenzione viene riservata anche al tema del subappalto a cascata. La mozione stabilisce che i subappaltatori debbano garantire gli stessi standard qualitativi, economici e di sicurezza previsti per il contraente principale.

Nasce inoltre il Tavolo Permanente della Sicurezza, organismo di monitoraggio che coinvolgerà rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, RLS e RLST, insieme ai tecnici comunali.

“Con l’approvazione di questa mozione, Manfredonia smette di essere spettatrice e diventa protagonista della tutela sociale”, dichiara Gianpio Ognissanti. “Non possiamo accettare che chi lavora per la nostra comunità resti sotto la soglia della povertà. Dai 9 euro minimi alla parità salariale, fino al controllo sui subappalti, questa è una vittoria dei lavoratori e della legalità”.

L’amministrazione comunale è ora chiamata a tradurre gli indirizzi approvati in atti concreti, demandando ai Responsabili Unici del Progetto l’applicazione delle nuove misure nei prossimi bandi di gara.

La deliberazione sarà trasmessa al Parlamento, alla Regione Puglia e all’ANCI, con l’auspicio che il cosiddetto “modello Manfredonia” possa essere adottato anche da altre amministrazioni locali.

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