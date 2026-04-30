Il rendiconto 2025 del Comune di Manfredonia restituisce la fotografia di un ente ancora impegnato in un delicato equilibrio finanziario, tra operazioni di pulizia contabile, debiti da gestire e indicatori di bilancio che segnalano criticità strutturali ma anche alcuni elementi di stabilità.

Uno dei dati più rilevanti riguarda la cancellazione dei residui attivi: l’amministrazione ha eliminato crediti ritenuti di dubbia esigibilità per un totale di 3.461.209,70 euro, trasformandoli in poste patrimoniali.

Si tratta in larga parte di entrate mai riscosse negli anni, legate soprattutto a canoni su suoli comunali, concessioni demaniali e tributi come la Tari. Tra le voci più consistenti figurano proprio i mancati incassi della tassa rifiuti: oltre 1,1 milioni per il 2021, cui si aggiungono circa 901 mila euro di annualità pregresse e oltre 428 mila euro per il 2020.

Una scelta tecnica, quella della cancellazione, che consente di rendere più realistico il bilancio, ma che evidenzia allo stesso tempo d fficoltà strutturali nella riscossione delle entrate. Sul fronte patrimoniale, il Comune registra un patrimonio netto di oltre 105 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Il totale dei debiti si attesta invece a 64,6 milioni, in calo rispetto ai circa 67,7 milioni del 2024, segnale di una riduzione dell’esposizione complessiva.

All’interno di questa cifra pesano soprattutto: 28,6 milioni di debiti da finanziamento, 27,6 milioni verso fornitori, oltre 5 milioni di altri debiti.

A questi si aggiunge lo stock del debito commerciale: secondo i dati MEF, nel 2025 risultano 1,44 milioni di euro di importi scaduti e non pagati, con uno stock complessivo di circa 1,51 milioni. Il tempo medio di pagamento si attesta a 35 giorni, valore che indica una gestione relativamente nei limiti, pur in presenza di ritardi medi negativi (anticipo medio di pagamento).

Particolarmente significativo è il capitolo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2025. L’elenco evidenzia diverse posizioni, ma spicca soprattutto una sentenza della Corte d’Appello di Bari che da sola vale oltre 2,57 milioni di euro. Complessivamente, tra decreti ingiuntivi, sentenze e interventi in somma urgenza, l’ente ha dovuto far fronte a una serie di passività che incidono direttamente sugli equilibri finanziari.

Gli indicatori sintetici del rendiconto confermano una struttura finanziaria rigida. Le spese incomprimibili (personale, debito e disavanzo) incidono per il 28,16% sulle entrate correnti, mentre la capacità di incasso resta inferiore alle previsioni: solo il 71,7% degli incassi correnti rispetto alle stime definitive.

Ancora più significativo è il dato sulle entrate proprie, che si fermano a circa il 46,8% delle previsioni, evidenziando un gap tra quanto previsto e quanto effettivamente riscosso.

Sul versante della spesa: il personale incide per il 18,25%, gli interessi passivi pesano per il 2,79% delle entrate correnti, gli investimenti rappresentano il 15,53% della spesa complessiva. Positivo invece il dato sull’indebitamento pro capite, pari a circa 622 euro per abitante, e l’assenza di anticipazioni di tesoreria, segnale di una gestione della liquidità sotto controllo.

Il conto economico chiude con un risultato positivo di 10,99 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 19,6 milioni del 2024. Il saldo resta quindi ampiamente positivo, ma il calo evidenzia una contrazione della redditività complessiva, legata anche all’aumento degli oneri straordinari. Nel complesso, il rendiconto 2025 del Comune di Manfredonia mostra un ente che ha avviato operazioni di risanamento e razionalizzazione, come la cancellazione dei crediti inesigibili e la riduzione del debito complessivo, ma che continua a scontare criticità strutturali, in particolare nella riscossione delle entrate e nella gestione del contenzioso.

A cura di Giuseppe de Filippo.