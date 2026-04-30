Manfredonia, incendio sotto il Canale San Lazzaro: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Manfredonia. Apprensione nel primo pomeriggio per un principio di incendio divampato nella zona del canalone San Lazzaro, in via Giuseppe Di Vittorio a Manfredonia.

Le fiamme, di lieve entità, si sono sviluppate in un’area sottostante il canalone, probabilmente alimentate da vegetazione secca e rifiuti presenti sul posto. Il rogo è stato prontamente contenuto, evitando conseguenze più gravi o il propagarsi dell’incendio verso le abitazioni vicine.

Sul posto si è registrato l’intervento tempestivo dei soccorsi, che hanno riportato la situazione alla normalità in breve tempo. Non si segnalano danni a persone o strutture.