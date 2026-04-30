Edizione n° 6052

BALLON D'ESSAI

MONITORAGGIO SICUREZZA // Ponti e viadotti, la Provincia di Foggia avvia gara da 325mila euro per monitoraggio e sicurezza
30 Aprile 2026 - ore  09:16

CALEMBOUR

SALVATORE DE LUCA // Picchiò a morte un 57enne: giovane arrestato con l’accusa di omicidio
30 Aprile 2026 - ore  10:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, incendio sotto il Canale San Lazzaro: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

INCENDIO Manfredonia, incendio sotto il Canale San Lazzaro: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Le fiamme, di lieve entità, si sono sviluppate in un’area sottostante il canalone, probabilmente alimentate da vegetazione secca e rifiuti

Manfredonia, incendio sotto il Canale San Lazzaro: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Manfredonia, incendio sotto il Canale San Lazzaro: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia. Apprensione nel primo pomeriggio per un principio di incendio divampato nella zona del canalone San Lazzaro, in via Giuseppe Di Vittorio a Manfredonia.

Le fiamme, di lieve entità, si sono sviluppate in un’area sottostante il canalone, probabilmente alimentate da vegetazione secca e rifiuti presenti sul posto. Il rogo è stato prontamente contenuto, evitando conseguenze più gravi o il propagarsi dell’incendio verso le abitazioni vicine.

Sul posto si è registrato l’intervento tempestivo dei soccorsi, che hanno riportato la situazione alla normalità in breve tempo. Non si segnalano danni a persone o strutture.

@statoquotidiano

♬ audio originale – StatoQuotidiano.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO