Si terrà giovedì 14 maggio 2026 alle ore 18.30, presso il Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi 22 a Manfredonia, l’evento dal titolo “Camminare oltre il limite”, dedicato alla presentazione del libro La mia Forza e la mia Debolezza.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto e sensibilizzazione sui temi della fragilità, della forza interiore, dell’inclusione e del valore umano delle esperienze di vita. Attraverso il racconto dell’autore, il pubblico sarà guidato in una riflessione sul coraggio di affrontare le difficoltà e sulla capacità di trasformare la debolezza in opportunità di rinascita.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Domenico La Marca e dell’assessora alla Cultura e Welfare Maria Teresa Valente.

Tra gli interventi previsti, quello di Ivan Loriso, autore del libro e fondatore del blog Abileconte.it, affiancato da Francesco Ciliberti, collaboratore dello stesso blog. Parteciperanno inoltre G. Luigi Cutillo, giornalista e fondatore di InsideCapitanata.it, Monica Mantovano, presidente dell’associazione ARS Manfredonia, Brigida Umberto, presidente Avis Manfredonia, e Saverio de Girolamo, delegato cittadino della Fondazione ANT Franco Pannuti – ETS.

A moderare l’incontro sarà Giulia Rita D’Onofrio.