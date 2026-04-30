Si amplia il gruppo consiliare Inspired by Molo 21 a Manfredonia con l’ingresso dei consiglieri comunali Nicola Mangano e Matteo Pacilli. L’adesione è stata ufficializzata dal coordinatore Marcello Castigliego, che ha sottolineato come la scelta sia maturata al termine di un confronto costante sui temi dell’azione amministrativa.

Alla base dell’ingresso, viene evidenziato il “riconoscimento reciproco di un metodo di lavoro serio e coerente”, con un orientamento chiaro verso gli interessi della comunità locale.

Il movimento ribadisce così il proprio impegno, ponendo al centro la qualità della politica e il servizio alla città, e valorizzando il contributo di amministratori che condividono principi di responsabilità, partecipazione e impegno civico.

L’arrivo di Mangano e Pacilli rappresenta un passaggio ritenuto strategico per rafforzare e consolidare l’azione amministrativa, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del territorio.

In chiusura, il coordinatore Castigliego ha rivolto ai nuovi ingressi e all’intero gruppo consiliare “l’augurio di buon e proficuo lavoro”.