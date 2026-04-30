Manfredonia, polemica in Consiglio comunale: Marasco denuncia “lesione delle prerogative” e scrive al Prefetto

MANFREDONIA – Tensione politica dopo l’ultima seduta del Consiglio comunale del 29 aprile 2026. Il consigliere comunale Giuseppe Marasco, esponente del Gruppo Misto, ha formalmente richiesto un’udienza urgente al Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, denunciando quella che definisce una “grave lesione delle prerogative consiliari” e una “turbativa del confronto democratico”.
Al centro della vicenda, l’impossibilità per lo stesso Marasco di intervenire nel dibattito seguito all’intervento del sindaco sul tema della presenza di richiedenti asilo politico in città, argomento che ha suscitato forte partecipazione e tensione, con numerosi cittadini presenti in aula.
Secondo quanto riferito dal consigliere, il presidente del Consiglio comunale avrebbe negato la parola basandosi su un’interpretazione del regolamento che prevede un solo intervento per il Gruppo Misto, essendo già intervenuta un’altra consigliera appartenente allo stesso gruppo. Una prassi che, però, Marasco contesta apertamente: “Non è mai stata applicata nelle precedenti sedute degli ultimi due anni, durante le quali mi è sempre stato consentito di intervenire”.
In segno di protesta, il consigliere ha abbandonato l’aula, rendendo pubblica la propria posizione anche attraverso un comunicato stampa diffuso il giorno successivo.
Nella richiesta inviata alla Prefettura – e per conoscenza al Ministro dell’Interno e al Procuratore capo della Repubblica di Foggia – Marasco richiama l’articolo 43 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che garantisce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa e di intervento su tutte le questioni sottoposte al Consiglio.
“L’impedimento ad intervenire su un tema di tale rilevanza sociale – si legge nella nota – lede il principio di rappresentanza democratica e il libero confronto in aula”.
Da qui la richiesta di un incontro urgente con il Prefetto, per esporre direttamente i fatti e sollecitare un intervento a tutela del corretto funzionamento degli organi democratici del Comune di Manfredonia.
Il caso è destinato ad alimentare il dibattito politico locale, soprattutto su un tema sensibile come quello dell’accoglienza, già al centro di forti tensioni nella comunità cittadina.
A cura di Michele Solatia.
5 commenti su "Manfredonia, polemica in Consiglio comunale: Marasco denuncia “lesione delle prerogative” e scrive al Prefetto"
Generale poi facci sapere il Prefetto cosa ti risponde, anni addietro militavi come Fti e avevi diritto di parlare se il regolamento dice che può parlare uno x ogni gruppo già intervenuta un altra consigliere.
Evidentemente ti temono per he sei preparato e onesto …hai fatto bene ad informare il Prefetto.
Sig Marasco, un po’ di pazienza..a luglio saremo visibili e ognuno avrà il suo. 6 miliardi di telespettatori umanoidi assisteranno e dopo avverrà il più grande sconvolgimento religioso, sociale e politica degli ultimi 10 mila anni. Ciascuno avrà il suo.
Siamo alle solite, palazzo san Domenico è diventato un pollaio ridicolo, mentre la città naviga nella melma.
Siamo nelle mani di politici poco responsabili, dove il casino ne fa da padrone.
E pensare che si parlava di rinascita e problematiche risolvibili.
Io credo che per far politica, la persona deve farsi abitare da quei valori veri che rafforzano l’ identità dell’ essere.
Non si può fare il politico avendo in sé l’ ego ipocrita.
Una città cresce e si rinnova se ci sono uomini e donne capaci di mettere in pratica il bene comune e l’ umiltà, valori sconosciuti nella politica.
Manfredonia continuerà a mordersi i gomiti fino a quando non emergerà una vera classe politica responsabile.
Buona vita a tutti.
Vai Marasco