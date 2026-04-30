Manfredonia, richiedenti asilo e tensioni in Consiglio: proteste fuori dall’aula e nodo barriere architettoniche

MANFREDONIA – Momenti di tensione ieri, 29 aprile, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Manfredonia, dove il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo presso la Casa della Carità ha acceso il confronto politico e cittadino.

All’esterno e nei pressi dell’aula consiliare alcuni cittadini hanno espresso contrarietà alla presenza dei migranti, contestando le scelte istituzionali e chiedendo maggiore attenzione alle difficoltà sociali ed economiche della comunità locale. In particolare, una donna avrebbe esposto un cartello e rivolto critiche all’amministrazione, generando un acceso botta e risposta con altri presenti.

Nel corso della giornata non sono mancati momenti di forte concitazione, con interventi verbali tra cittadini favorevoli e contrari all’accoglienza. La situazione, pur tesa, è poi rientrata grazie ai richiami all’ordine e alla presenza degli operatori preposti.

Accanto al tema migranti, alcuni cittadini hanno sollevato anche la questione delle barriere architettoniche negli accessi comunali. È stata segnalata, in particolare, la difficoltà per persone con disabilità o mobilità ridotta nel raggiungere l’ascensore dagli ingressi disponibili. Tra le proposte avanzate, quella di garantire l’apertura del portone di via Campanile o installare un citofono/campanello che consenta l’accesso diretto e agevole.

Nel suo intervento, il sindaco Domenico La Marca ha ricostruito l’iter amministrativo dell’accoglienza, precisando che la gestione dei richiedenti asilo non dipende direttamente dal Comune, ma dalla Prefettura, attraverso procedure pubbliche e strutture individuate nell’ambito dei Centri di accoglienza straordinaria.

La Marca ha spiegato di essere stato informato del progetto in termini generali, senza conoscere nel dettaglio tempi e modalità operative dell’arrivo degli ospiti. Ha inoltre ricordato che la normativa non prevede un parere vincolante dell’ente locale.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, alla Casa della Carità sono stati accolti inizialmente circa cento uomini richiedenti protezione internazionale, numero già in diminuzione a seguito di trasferimenti. Il sindaco ha invitato la comunità a evitare allarmismi e a distinguere tra migranti irregolari, richiedenti asilo e rifugiati.

La seduta ha confermato un clima cittadino diviso: da un lato le preoccupazioni di chi chiede priorità per famiglie, lavoro e servizi locali; dall’altro il richiamo istituzionale al rispetto delle procedure, dei diritti e della gestione prefettizia dell’accoglienza.

A cura di Giuseppe de Filippo.

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