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MODULISTICA DOMANDE Manfredonia, suolo pubblico: novità su modulistica e domande

Il Servizio “Suolo Pubblico per Attività Commerciali e Pubblici Esercizi” è stato trasferito dal 6° Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”

Manfredonia, suolo pubblico: novità su modulistica e domande

Piazza del Popolo Manfredonia - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

A seguito della riorganizzazione dei Settori dell’Ente, definita dal nuovo funzionigramma, il Servizio “Suolo Pubblico per Attività Commerciali e Pubblici Esercizi” è stato trasferito dal 6° Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” al 1° Settore “Risorse Umane – Sviluppo Economico”.

In conseguenza di questo cambiamento, l’Amministrazione ha disposto l’aggiornamento della modulistica, introducendo un nuovo fac-simile di domanda per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. L’utilizzo del nuovo modello è obbligatorio con effetto immediato, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 14 del 14 aprile 2021.

Le istanze dovranno essere indirizzate al Comune di Manfredonia – 1° Settore “Risorse Umane – Sviluppo Economico”, Servizio Suolo Pubblico, tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it. La domanda, corredata da marca da bollo da 16 euro, dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della data prevista per l’occupazione.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione sarà necessario apporre una seconda marca da bollo da 16 euro. Inoltre, come stabilito dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 29 agosto 2019, non sarà possibile ottenere l’autorizzazione in presenza di morosità nei confronti del Comune.

L’Amministrazione ricorda che è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico senza preventiva autorizzazione: in caso contrario, l’occupazione sarà considerata abusiva, con conseguente applicazione di sanzioni, obbligo di rimozione immediata e possibile risarcimento dei danni.

Per la validità della richiesta è obbligatorio allegare tutta la documentazione prevista. In particolare: copia del documento di identità e codice fiscale, planimetria firmata da tecnico abilitato con indicazione dettagliata dell’area, dichiarazione tecnica sulla sicurezza e stabilità delle strutture, documentazione fotografica, visura camerale aggiornata e dichiarazione antimafia. Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti non saranno accolte.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.

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