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Home // Cronaca // Meningite, open day vaccinali in tutta la provincia: Moffa: “La vaccinazione è lo strumento di prevenzione più efficace e sicuro”

VACCINAZIONE PREVENZIONE Meningite, open day vaccinali in tutta la provincia: Moffa: “La vaccinazione è lo strumento di prevenzione più efficace e sicuro”

“La vaccinazione è lo strumento di prevenzione più efficace e sicuro per contrastare la meningite, una patologia che può anche avere conseguenze anche letali"

Meningite, open day vaccinali in tutta la provincia: Moffa: “La vaccinazione è lo strumento di prevenzione più efficace e sicuro”

Giuseppina Moffa, direttrice del Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Mese di maggio dedicato alla prevenzione della meningite in provincia di Foggia, con una campagna capillare di informazione e vaccinazione promossa da ASL Foggia attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Dal 4 al 28 maggio 2026 saranno organizzati 26 open day nei centri vaccinali del capoluogo e dei comuni del territorio, con accesso libero e senza prenotazione.

La meningite è una infiammazione delle membrane che rivestono cervello e midollo spinale, causata da infezioni virali o batteriche. Si trasmette tramite goccioline di saliva o secrezioni respiratorie ed è particolarmente diffusa tra bambini, anziani e persone fragili.

L’iniziativa punta a rafforzare la prevenzione e aumentare la copertura vaccinale, soprattutto tra chi non ha aderito in passato alle campagne. Durante gli open day sarà sufficiente presentarsi con tessera sanitaria per ricevere informazioni e vaccinazioni direttamente sul posto.

Vaccini disponibili e gratuiti
Saranno somministrati gratuitamente:
vaccino anti-meningococco ACWY per i nati dal 2001
vaccino anti-meningococco B per i nati dal 2006

La gratuità è estesa anche a categorie a rischio, tra cui soggetti immunodepressi, pazienti con patologie croniche e personale sanitario esposto.

Per chi non rientra nelle categorie previste, restano disponibili vaccini a pagamento con ticket sanitario.

I dati e l’attività sul territorio
Tra il 2025 e aprile 2026 in Puglia si sono registrati 123 casi di meningite batterica invasiva, di cui 10 in provincia di Foggia. Nello stesso periodo, ASL Foggia ha somministrato oltre 29mila dosi di vaccino tra ACWY e meningococco B, confermando l’impegno nella prevenzione.

Secondo i dati nazionali, l’incidenza della malattia è tornata a crescere dopo il calo registrato negli anni della pandemia, rendendo ancora più centrale il ruolo della vaccinazione.

“La vaccinazione è lo strumento di prevenzione più efficace e sicuro per contrastare la meningite, una patologia che può anche avere conseguenze anche letali se non affrontata tempestivamente”, spiega Giuseppina Moffa, direttrice del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

“Attraverso la somministrazione dei vaccini – prosegue – si attiva una risposta immunitaria capace di creare una barriera protettiva contro i principali agenti patogeni responsabili della malattia. Questo non solo riduce significativamente il rischio individuale di contrarre l’infezione, ma contribuisce anche a limitarne la circolazione all’interno della comunità, proteggendo in particolare le persone più vulnerabili, come bambini, anziani e soggetti immunocompromessi. Aderire alla campagna di vaccinazione organizzata da ASL Foggia – conclude Moffa – significa compiere una scelta consapevole e responsabile, che tutela non solo la propria salute, ma anche quella degli altri”.

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