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Home // Cronaca // Picchiò a morte un 57enne: giovane arrestato con l’accusa di omicidio

ACCUSA OMICIDIO Picchiò a morte un 57enne: giovane arrestato con l’accusa di omicidio

Un 23enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio dai Carabinieri di Enna per la violenta aggressione avvenuta il 3 dicembre 2025 a Catenanuova

Picchiò a morte un 57enne: giovane arrestato con l’accusa di omicidio

Picchiò a morte un 57enne: giovane arrestato con l’accusa di omicidio - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Cronaca // Primo piano //

Un 23enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio dai Carabinieri di Enna per la violenta aggressione avvenuta il 3 dicembre 2025 a Catenanuova, costata la vita al 57enne Salvatore De Luca, deceduto dodici giorni dopo in ospedale.

Il giovane, su disposizione della Procura di Enna, è stato rintracciato e fermato a Lecce, dove nel frattempo si era trasferito. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alla base del pestaggio ci sarebbero contrasti personali tra i due.

L’aggressione si era consumata nel pomeriggio in piazza Riggio, dove la vittima era stata colpita ripetutamente con pugni e calci, fino a battere più volte la testa contro un muro e perdere conoscenza. Le condizioni dell’uomo erano apparse immediatamente critiche, tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto il 15 dicembre a causa delle gravi lesioni riportate.

L’arresto rappresenta l’esito delle indagini condotte dai militari, che hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il presunto responsabile dell’aggressione mortale.

Lo riporta ansa.it.

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