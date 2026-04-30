Un 23enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio dai Carabinieri di Enna per la violenta aggressione avvenuta il 3 dicembre 2025 a Catenanuova, costata la vita al 57enne Salvatore De Luca, deceduto dodici giorni dopo in ospedale.

Il giovane, su disposizione della Procura di Enna, è stato rintracciato e fermato a Lecce, dove nel frattempo si era trasferito. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alla base del pestaggio ci sarebbero contrasti personali tra i due.

L’aggressione si era consumata nel pomeriggio in piazza Riggio, dove la vittima era stata colpita ripetutamente con pugni e calci, fino a battere più volte la testa contro un muro e perdere conoscenza. Le condizioni dell’uomo erano apparse immediatamente critiche, tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto il 15 dicembre a causa delle gravi lesioni riportate.

L’arresto rappresenta l’esito delle indagini condotte dai militari, che hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il presunto responsabile dell’aggressione mortale.

Lo riporta ansa.it.