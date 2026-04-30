Un tributo al grande Luciano Pavarotti animerà la 57ª Stagione concertistica degli Amici della Musica di San Severo. L’appuntamento, intitolato “Il Sole nella voce che emozionò il mondo”, è in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 19.45 presso l’Auditorium della Sacra Famiglia.

Protagonisti della serata saranno il tenore Francesco Ciotola e la pianista Nadia Testa, interpreti di rilievo che porteranno sul palco un repertorio dedicato al celebre maestro scomparso nel 2007, tra i più grandi tenori della storia della lirica.

“Celebrarlo è un atto dovuto – commenta Gabriella Orlando, presidente degli Amici della Musica di San Severo – ma anche un’occasione straordinaria per riascoltare arie famose in tutto il mondo che ci verranno proposte da Francesco Ciotola e Nadia Testa, artisti molto conosciuti e apprezzati nei teatri di tutta Italia”.

Il concerto offrirà al pubblico un viaggio nelle pagine più celebri del repertorio operistico, valorizzando la potenza espressiva e la tradizione della grande musica lirica.

Francesco Ciotola, in arte Fortes, vanta una formazione di alto livello e numerose esperienze nei principali teatri italiani, con ruoli in opere di Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi. Ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio speciale miglior voce maschile “Luciano Pavarotti” al concorso internazionale “Umberto Giordano”.

Accanto a lui, la pianista Nadia Testa, artista di grande esperienza, attiva in festival e rassegne nazionali e internazionali, con collaborazioni prestigiose e registrazioni per emittenti come Rai e televisioni estere. Attualmente è docente presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino e dirige progetti musicali di rilievo.

L’ingresso per i non abbonati è fissato a 15 euro, con possibilità di prenotazione ai numeri dedicati. Un evento che si annuncia come un intenso omaggio alla voce e all’eredità artistica di Pavarotti.