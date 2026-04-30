San Severo, presentazione ufficiale della Festa del Soccorso 2026: appuntamento il 4 maggio

SAN SEVERO – L’Amministrazione Comunale invita la stampa e la cittadinanza alla presentazione ufficiale del programma della Festa del Soccorso 2026, uno degli eventi più identitari e sentiti per la comunità sanseverese.
L’incontro rappresenterà un importante momento di condivisione e anteprima, durante il quale verranno illustrati nel dettaglio gli appuntamenti religiosi, civili e culturali che animeranno la città dal 15 al 19 maggio.
Un calendario ricco di iniziative, pronto ad accogliere migliaia di visitatori e a rinnovare una tradizione che unisce fede, storia e forte partecipazione popolare.
La presentazione si terrà lunedì 4 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la Palazzina Liberty. «La presenza di tutti rappresenta un segno importante di appartenenza e di partecipazione alla vita della città», sottolinea il sindaco Lidya Colangelo.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.