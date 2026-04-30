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FESTA DEL SOCCORSO San Severo, presentazione ufficiale della Festa del Soccorso 2026: appuntamento il 4 maggio

La presenza di tutti rappresenta un segno importante di appartenenza e di partecipazione alla vita della città

San Severo, presentazione ufficiale della Festa del Soccorso 2026: appuntamento il 4 maggio

San Severo, presentazione ufficiale della Festa del Soccorso 2026: appuntamento il 4 maggio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – L’Amministrazione Comunale invita la stampa e la cittadinanza alla presentazione ufficiale del programma della Festa del Soccorso 2026, uno degli eventi più identitari e sentiti per la comunità sanseverese.

L’incontro rappresenterà un importante momento di condivisione e anteprima, durante il quale verranno illustrati nel dettaglio gli appuntamenti religiosi, civili e culturali che animeranno la città dal 15 al 19 maggio.

Un calendario ricco di iniziative, pronto ad accogliere migliaia di visitatori e a rinnovare una tradizione che unisce fede, storia e forte partecipazione popolare.

La presentazione si terrà lunedì 4 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la Palazzina Liberty. «La presenza di tutti rappresenta un segno importante di appartenenza e di partecipazione alla vita della città», sottolinea il sindaco Lidya Colangelo.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.

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