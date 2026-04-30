BARI – Si chiude con un disavanzo complessivo di 350 milioni di euro il bilancio consolidato d’esercizio 2025 delle Aziende sanitarie locali, dei Policlinici e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Puglia.
Il dato, ufficializzato alla data del 30 aprile, evidenzia una perdita inferiore rispetto alle previsioni di fine marzo, quando il deficit stimato era di circa 369 milioni. La riduzione, pari a 19 milioni di euro, è frutto delle attività di revisione contabile condotte in fase di chiusura dei bilanci delle singole aziende sanitarie.
Nel dettaglio, il risultato complessivo deriva da perdite per 361 milioni registrate dagli enti sanitari, compensate parzialmente da un utile di 11 milioni rilevato nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata.
Ora si apre la fase più delicata: nei prossimi giorni la Regione sarà impegnata nella definizione delle coperture del disavanzo. La normativa nazionale (Legge n. 311/2004, art. 1 comma 174) fissa al 31 maggio il termine ultimo per individuare le risorse necessarie al ripiano.
Di seguito i risultati di esercizio 2025 delle principali aziende sanitarie pugliesi:
- ASL BAT: +2.897,72 euro
- ASL Bari (BA): +97.155,37 euro
- ASL Brindisi (BR): -57.638.177,00 euro
- ASL Foggia (FG): -78.361.494,49 euro
- ASL Lecce (LE): -46.639.562,77 euro
- ASL Taranto (TA): -54.065.112,00 euro
- Policlinico di Bari: -75.376.511,45 euro
- Policlinico Riuniti di Foggia: -29.695.497,32 euro
- Istituto Oncologico di Bari: -9.472.550,34 euro
- IRCCS “De Bellis” di Castellana: -9.830.156,03 euro
Il quadro complessivo conferma una situazione finanziaria ancora critica per il sistema sanitario regionale, nonostante il lieve miglioramento registrato nell’ultima fase di revisione contabile. Determinante sarà ora la capacità della Regione di individuare soluzioni efficaci per garantire l’equilibrio dei conti e la sostenibilità del sistema sanitario pugliese.