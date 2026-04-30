FOGGIA – Traffico bloccato sulla strada statale 655 “Bradanica”, al km 4,200, in direzione Foggia, a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi, 30 aprile 2026.

Secondo quanto comunicato da Anas, il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti e avrebbe provocato il ferimento di tre persone. Da prime informazioni raccolte, l’incidente sarebbe avvenuto nel tratto tra Foggia e lo svincolo per Castelluccio dei Sauri: un furgone avrebbe tamponato un autoarticolato. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso. Le operazioni sono in corso per consentire i rilievi, la rimozione dei mezzi coinvolti e il ripristino della viabilità.

Al momento non risultano conferme ufficiali su eventuali vittime: alcune prime segnalazioni parlano di un bilancio più grave, ma il dato resta da verificare.