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Home // Cronaca // Schianto sulla SS 655 “Bradanica” a Foggia: traffico bloccato, tre feriti. Mezzi pesanti coinvolti

INCIDENTE BRADANICA Schianto sulla SS 655 “Bradanica” a Foggia: traffico bloccato, tre feriti. Mezzi pesanti coinvolti

Al momento non risultano conferme ufficiali su eventuali vittime: alcune prime segnalazioni parlano di un bilancio più grave, ma il dato resta da verificare. 

Schianto sulla SS 655 “Bradanica” a Foggia traffico bloccato, tre feriti. Mezzi pesanti coinvolti - maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Traffico bloccato sulla strada statale 655 “Bradanica”, al km 4,200, in direzione Foggia, a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi, 30 aprile 2026.

Secondo quanto comunicato da Anas, il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti e avrebbe provocato il ferimento di tre persone. Da prime informazioni raccolte, l’incidente sarebbe avvenuto nel tratto tra Foggia e lo svincolo per Castelluccio dei Sauri: un furgone avrebbe tamponato un autoarticolato. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso. Le operazioni sono in corso per consentire i rilievi, la rimozione dei mezzi coinvolti e il ripristino della viabilità.

Al momento non risultano conferme ufficiali su eventuali vittime: alcune prime segnalazioni parlano di un bilancio più grave, ma il dato resta da verificare.

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