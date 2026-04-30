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FRANCESCO SESSA Svolta sull’omicidio Sessa a Ibiza: arrestato un 45enne italiano

La Guardia Civil ha arrestato un uomo di 45 anni, connazionale e originario della provincia di Avellino, ritenuto il presunto autore del delitto

Svolta sull'omicidio Sessa a Ibiza: arrestato un 45enne italiano

Francesco Sessa - Fonte Immagine: terranostranews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Prima pagina //

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Francesco Sessa, il 35enne italiano ucciso a coltellate nel pomeriggio di mercoledì a Platja d’en Bossa, a Ibiza. La Guardia Civil ha arrestato un uomo di 45 anni, connazionale e originario della provincia di Avellino, ritenuto il presunto autore del delitto.

Il fermo è stato eseguito sull’isola delle Baleari grazie alle testimonianze raccolte tra i residenti, che hanno permesso agli investigatori di risalire all’identità del sospettato. Al momento non sono state rese note le generalità dell’uomo, né è stato ancora chiarito il movente dell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita con una coltellata mortale al lato sinistro del torace. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia, fondamentale per fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta.

Originario di Pagani, in provincia di Salerno, Francesco Sessa viveva a Ibiza dove si era trasferito per coltivare le sue passioni per il mare e la musica. Dopo diverse esperienze lavorative sull’isola, lavorava come pizzaiolo presso il locale “Pummarola Ibiza”.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

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