Tre anni in fuga, poi l'arresto a Madrid: fermato latitante tarantino

È stato arrestato a Madrid un 60enne originario di Taranto, latitante dal 2022, al termine di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile ionica e coordinata dalla Procura generale di Lecce, sezione distaccata di Taranto. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo e deve scontare 9 anni e 4 mesi di reclusione, residuo di una condanna complessiva di 13 anni e 9 mesi per diversi reati.

Tra le accuse figurano estorsione aggravata, incendio, danneggiamento seguito da incendio, atti persecutori, truffa e furto aggravati, commessi tra il 2015 e il 2017. In passato sottufficiale della Guardia di Finanza e poi destituito, avrebbe estorso ingenti somme a un commerciante, sostenendo di proteggerlo da presunte minacce della criminalità.

Per rafforzare le richieste, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe messo in atto azioni intimidatorie, tra cui colpi d’arma da fuoco contro un furgone, incendi di veicoli e dell’attività commerciale. Era stato già arrestato in flagranza mentre incassava 5mila euro, somma che avrebbe dovuto soddisfare le richieste avanzate.

L’arresto è avvenuto a pochi metri dall’abitazione in cui viveva nella capitale spagnola. Fermato in strada, ha inizialmente fornito false generalità, salvo poi dichiarare la propria identità agli agenti.

L’operazione rientra nel progetto “Wanted” della Direzione centrale anticrimine ed è stata eseguita grazie alla collaborazione tra il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, lo Sco e la Policía Nacional spagnola, attraverso il gruppo specializzato Fugitivos dell’Udyco.

Lo riporta ansa.it.