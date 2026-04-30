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PRG PAESAGGIO Vieste, il Consiglio comunale approva la rettifica al PRG per il paesaggio. Focus

Il provvedimento approvato rappresenta un passaggio tecnico ma significativo nel percorso di adeguamento degli strumenti urbanistici

Vieste, il Consiglio comunale approva la rettifica al PRG per il paesaggio. Focus

Consiglio comunale Vieste - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Aprile 2026
Gargano // Manfredonia //

VIESTE – Il Consiglio comunale di Vieste ha approvato, nella seduta del 24 aprile 2026, la rettifica degli elaborati relativi all’adeguamento del Piano regolatore generale (PRG) al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), con particolare riferimento alle componenti botanico-vegetazionali.

La riunione si è svolta in sessione ordinaria e in seduta pubblica, sotto la presidenza di Michele Lapomarda. Presenti 11 consiglieri, mentre 6 risultavano assenti. Tra i partecipanti anche il segretario generale Luigi Di Natale, con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il provvedimento approvato rappresenta un passaggio tecnico ma significativo nel percorso di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla normativa regionale in materia di tutela del paesaggio. In particolare, l’intervento riguarda la revisione degli elaborati legati agli aspetti ambientali e vegetazionali, elementi centrali per garantire una pianificazione coerente con le prescrizioni del PPTR.

L’atto si inserisce nel più ampio processo di aggiornamento della pianificazione territoriale, finalizzato a coniugare sviluppo urbano e salvaguardia delle risorse naturali del territorio.

La delibera è stata formalmente sottoscritta al termine della seduta, con firma digitale, come previsto dalla normativa vigente.

A cura di Michele Solatia.

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