Di:

Ddl su norme straordinarie Consorzi Bonifica, Palese “rinvia” ultima modifica: da

Bari – SI doveva parlare in IV commissione del disegno di legge contenente le norme straordinarie per i Consorzi di Bonifica, della riformulazione del regolamento dei Sistemi turistici locali e dell’albergo diffuso. Il tutto, però, è stato aggiornato alla prossima seduta in quanto il centro destra, per bocca di, ha chiesto che venga risolto preventivamente il problema della condizione del personale in missione in servizio pressi i gruppi consiliari. Palese ha accusato esplicitamente la burocrazia regionale di fare ostruzionismo rispetto alla soluzione di questo problema di cui si discute da quattro mesi, che va definito entro il termine massimo del 30 giugno e in ragione del quale il personale interessato è in stato di agitazione. Palese ha dato la sua disponibilità ad esaminare il provvedimento dei consorzi ad horas, ma contestualmente alla risoluzione del problema dei “missionari”. Così come stessa disponibilità è stata manifestata per le probabili sedute del Consiglio regionale del 6 e 7 giugno.La scadenza del 30 giugno non sussiste solo per il problema dei “missionari”, ma anche per quel che riguarda i consorzi di bonifica. Lo ha rilevato Michele Losappio che ha sottolineato la posizione determinata del suo gruppo (SEL) nel non consentire qualsiasi anticipazione di cassa da parte della Regione a favore dei consorzi. Consorzi che rischiano a luglio di dover portare i libri in Tribunale per l’inevitabile stato di fallimento. Secondo Davide Bellomo (Pugliesi per Rocco Palese), allo stato delle cose, quest’ultima possibilità sarebbe invitabile visto che mancherebbero i tempi tecnici per altre soluzioni.Alla fine il presidente della III commissione Aurelio Gianfreda ha aggiornato i lavori, dando assicurazione al consigliere Salvatore Negro (UDC, che aveva lamentato grossi problemi logistici nell’aula dove si è svolta la riunione), che la prossima seduta avrà luogo nella sala Guacciero più capiente e idonea rispetto alle esigenze dei commissari.Redazione Stato