Foggia, servizi e rifiuti, Maizzi: nessun coinvolgimento consumatori

Foggia – IL Sindaco di Foggia,, insieme all’attuale maggioranza, avrebbe eluso la legge, che avrebbe dovuto obbligare il coinvolgimento del Movimento Consumatori nei provvedimenti in merito ai bandi di gara per: il trasporto pubblico locale, l’affidamento del servizio pubblico della gestione dei parcheggi a pagamento, il regolamento per il servizio taxi, oltre all’affidamento della raccolta differenziata. Lo afferma il Presidente del Movimento,in una missiva inviata a Mongelli, richiedendo “la convocazione dellein attuazione dell’art.2 comma 461 della Finanziaria 20087 – Legge 24 dicembre 2007 n° 244.”“Non vi è stato alcun coinvolgimento – continua Maizzi – come legge prescrive delle A ssociazioni dei consumatori né in fase di stesura dei bandi di gara, né tanto meno nell’affidamento dell’incarico per la raccolta differenziata.” Riferendosi alla recente manifestazione d’interesse da parte d, società dei rifiuti in, approvata oggi nell’assise riunita ain un clima infuocato tra sospensioni, e proteste dei cittadini lavoratori.“Poca trasparenza, e inefficienza nei servizi”. Secondo Maizzi i bandi di gara per l’affidamento dei tre principali servizi citati, “sono carenti in merito alle disposizioni sulla qualità del servizio, e del rapporto che i Gestori devono avere con le Associazioni dei consumatori. Negli ultimi anni il Movimento ha raccolto numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno riscontrato poca trasparenza e inefficienza.”“Il comma 461 della legge – spiega il Presidente del Movimento – prevede di tutelare e garantire ai consumatori la qualità, l’universalità, e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio.previsione dell’obbligo per il Gestore di emanare una Carta della qualità dei servizi, da redigere e pubblicizzare in conformità a intese con le Associazioni di tutela dei Consumatori, e con le Associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate. Così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo, e quelle per adire le vie conciliative, e giudiziarie, oltre le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica, o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.”Insieme alla consultazione obbligatoria delle Associazioni dei consumatori, sarebbero stati elusi altri punti previsti dalla stessa norma, come “la previsione, periodicamente verificata dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qfissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge.” Posto che venga assicurata ad ogni cittadino la possibilità di presentare osservazioni e proposte nel merito.E’ mancata per Maizzi, “, e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’Ente locale o nell’ambito territoriale ottimale.” Prevista per legge anche “l’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra Ente locale, Gestori dei servizi, ed Associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte, e osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.”Tutte le previsioni contenute nei vari punti normativi rappresentano attività, che andrebbero “finanziate con un prelievo a carico dei, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera sua durata.” Intanto, trascorsi due mesi dalla richiesta d’incontro indirizzata da Maizzi al Primo cittadino del capoluogo dauno, ancora si attende risposta.(a cura di– inesmacchiarola1977@gmail.com)