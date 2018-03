Strage Brescia, Mongiello: Luigi Pinto emblema del precariato

Di:

Foggia – “LA richiesta di un lavoro dignitoso, di giustizia ed equità sociale, di piena agibilità democratica dentro e fuori le istituzioni portaronoa sfilare per le strade di Brescia ed a trovarvi la morte. Quella strage di innocenti mise a dura prova le istituzioni democratiche e insinuò nelle nostre coscienze la paura di rivendicare a voce alta i nostri diritti di cittadini e lavoratori”. Lo dice in una nota, componente della Commissione Agricoltura della Camera.“Ricordare quanto accadde è fondamentale per costruire, quotidianamente, la nostra identità collettiva. Ricordare ciò che abbiamo vissuto e patito e perduto, per sventare ogni rischio di ripiombare in quegli anni bui, del colore e della consistenza del piombo. In più, ricordando Luigi Pinto teniamo a mente le condizioni di vita di migliaia di lavoratori precari, nella scuola e non solo, per assumere, ciascuno nel proprio ambito, la responsabilità a renderle più dignitose e meno incerte”.Redazione Stato