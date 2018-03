Giustina e Domenico, 2 laureati UniFoggia protagonisti alla “Expo School”

Di:

Foggia – NELL’AMBITO del progetto promosso dalla Fondazione Feltrinelli per l’Expo 2015, è stata organizzata a Milano una Expo School della durata di una settimana circa (dal 7 all’11 aprile scorso) nelle cui lezioni – per sei ore al giorno – si sono succeduti docenti che hanno trattato temi relativi all’agricoltura, agli alimenti e alla salute.

L’Expo School si è conclusa con un seminario tenuto dalla prof.ssa Tricopoulos, nota esperta internazionale nel campo della “dieta Mediterranea”. I 20 corsisti che vi hanno preso parte sono stati selezionati da un’ampia rosa di circa 200 laureati che hanno risposto al bando diffuso nelle varie Università italiane, e 2 di essi provengono dall’Università di Foggia. Si tratta di Giustina Pellegrini e Domenico Azzollini. «Le tematiche che sono state affrontate nell’Expo School – dichiara la dott.ssa Giustina Pellegrini – hanno rappresentato un’occasione di approfondimento degli argomenti del mio dottorato di ricerca in “Innovazione e management di alimenti ad elevata valenza salutistica”, che mi ha visto coinvolta in una collaborazione con l’unità di ricerca dell’Università di Foggia nell’ambito del Progetto Prin 2012 “Long Life, High Sustanibility – Shelf Life Extension come indicatore di sostenibilità”.

L’obiettivo principale di questo progetto è stato quello di individuare e di documentare una corrispondenza tra l’estensione della shelf life conseguente ad un’innovazione di formulazione, processo o imballaggio e il possibile aumento di sostenibilità ambientale, economica e sociale di prodotti alimentari lungo la supply chain (“from farm to fork”)». Il progetto Expo School prevede inoltre che i 4 migliori allievi tra i 20 corsisti, selezionati sulla base dell’elaborazione di una tesina, entrino a far parte di alcune delle delegazioni internazionali dell’Expo 2015. In particolare due di essi saranno destinati a Bogotà, dov’è in corso di organizzazione un convegno – d’intesa coi delegati delle Università dei Paesi Andini – che si terrà il prossimo mese di ottobre sempre sui temi Expo 2015. Gli altri due, invece, saranno destinati a un evento analogo, in programma nei primi mesi del prossimo anno, ma in Cina. «La selezione della Fondazione Feltrinelli è stata condotta attraverso valutazione del curriculum vitae e un’intervista sui temi dell’Expo 2015 – aggiunge invece il dott. Domenico Azzollini –.

Da sempre mi sento molto portato al tema alimentare ed ambientale in tutte le sue sfaccettature, auspico vivamente di potermi confrontare scientificamente sulla salute del pianeta e dei suoi abitanti.

Personalmente credo che la malnutrizione, estesa agli antipodi dell’obesità e della fame, sia il prodotto di un profilo egoistico caratteristico dell’economia di mercato che ci governa. Ritengo inoltre che l’equità, la sostenibilità e la prospettiva siano i capisaldi per far fronte alle sfide caratteristiche del contesto evoluzionistico in cui viviamo». A Giustina Pellegrini e Domenico Azzollini vanno le più sincere congratulazioni dell’intera comunità universitaria, espresse attraverso il Rettore dell’Università di Foggia prof. Maurizio Ricci, il Prorettore prof.ssa Milena Sinigaglia e i direttori dei Dipartimenti da cui provengono i due laureati che si sono imposti all’Expo School, ovvero prof. Agostino Sevi (Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente) e prof.ssa Lucia Maddalena (decano del Dipartimento di Economia).

Le schede / Curriculum vitae_1 / Giustina Pellegrini

Pellegrini Giustina, nata a Terlizzi il 22 settembre 1988. Nel 2009 partecipa al “Corso in Progettazione e gestione sostenibile del Territorio Agro Forestale”. Nel 2011 si laurea in “Scienze e Tecnologie Agrarie” presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bari. Nel 2013 si laurea in “Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei”, ad ottobre 2013 collabora ad attività di ricerca “Definizione di pratiche agronomiche per la diversificazione degli oli della cultivar Coratina in Puglia”. Ph D. student (in corso) in “Innovazione e Management degli alimenti ad elevata valenza salutistica” – XXIX ciclo – presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia. Pubblica su: The 11th International Conference on Grapevine Breeding and Genetics ,Yanquing, Beijing, China 28 July – 2 August, 2014 “STRESS REGULATION OF GENE EXPRESSION FOR A 9-CIS-EPOXYCAROTENOID DIOXYGENASE AND ZEAXANTHIN EPOXIDASE IN VITIS VINIFERA L.”

Le schede / Curriculum vitae_2 / Domenico Azzollini

Domenico Azzollini ha conseguito la laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” con lode presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia nel 2012. Durante gli studi ha approfondito le tematiche relative ai disordini alimentari progettando alimenti funzionali. Ha svolto attività di ricerca sul recupero e valorizzazione di scarti dell’industria agro-alimentare durante il progetto Erasmus condotto presso l’Università di Helsinki (Finlandia). Ha successivamente conseguito un Honor Code Certificate relativo al corso in Science and Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science rilasciato dall’Università di Harvard attraverso edX. Spinto dal forte interesse per la sostenibilità ambientale, gli alimenti e la salute ma con spirito di innovazione, nel 2014 ha cominciato un dottorato di ricerca in “Gestione dell’Innovazione nei sistemi agroalimentari della Regione Mediterranea” sempre presso l’Università di Foggia con un progetto riguardante l’entomofagia, ovvero il consumo di insetti da parte dell’uomo e relative tecnologie di trasformazione.

