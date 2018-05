La Polizia arresta a Barletta due ragazzi per spaccio

Di:

Bari. N.P., barlettano di 19 anni, ed un 17enne sono i due giovani arrestati: i poliziotti del Commissariato li hanno individuati nei giardinetti di Via Martiri XII Settembre mentre il minorenne, che aveva il compito di custodire la sostanza stupefacente, consegnava al 19enne una dose per volta, per cederla poi agli acquirenti, suoi coetanei.

I due spacciatori sono stati anche trovati in possesso di 250.00 euro, che il Patronario custodiva all’interno di un pacchetto di sigarette, e di 10 bustine in cellophane trasparente contenenti marijuana e hashish, per un peso complessivo di 22 grammi, celate negli indumenti intimi del 17enne.

Nell’abitazione del minorenne, all’interno di uno scantinato, sono stati inoltre sequestrati 1 Kg di marijuana già suddivisa in 50 dosi, 40 euro, un bilancino di precisione elettronico e numerose buste in cellophane del tipo di quelle usate per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Il maggiorenne si trova ora ristretto nel carcere di Trani mentre il 17enne è stato accompagnato presso l’Istituto di prima accoglienza “Fornelli” di Bari.