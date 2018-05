Di Maio rilancia sul governo: ‘Savona in un altro ministero’

Di:

(ansa) Altra giornata interlocutoria per la formazione del nuovo Governo. Salvini si e’ detto disponibile a una soluzione d’emergenza per poi andare al voto, mentre rimane sulle sue posizioni sul governo politico: solo con il programma e la squadra che abbiamo presentato, magari con l’aggiunta di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli e’ andato due volte al Colle per colloqui informali col Presidente Mattarella, al termine dei quali hanno deciso di non forzare i tempi. Di Maio, anche lui nel pomeriggio al Quirinale, rilancia l’ipotesi di un governo politico, trovando a Savona un dicastero diverso da quello dell’economia. Ipotesi che fonti del Quirinale evidenziano viene valutata “con grande attenzione”.

“Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona” per il Tesoro con “lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione”, ha detto il capo politico M5S Luigi Di Maio in diretta su facebook. “E’ sbagliato dire che volevamo uscire dall’euro. M5s e Lega non hanno mai ideato l’ipotesi di un’uscita dall’euro”.

“Secondo me se questa XVIII legislatura deve lasciare un ricordo agli italiani deve essere con un governo politico”, ha detto ancora Di Maio in un video su facebook ribadendo il “no” del M5S all’esecutivo Cottarelli, “che non avrà i numeri in Parlamento”. La buona riuscita della proposta di un nome alternativo al Mef a Paolo Savona, con l’economista sardo comunque nella squadra di governo, “non dipende da noi, il M5S ci sta, dipende dall’altra forza politica che fa parte del contratto. Se ci sta chiederemo di richiamare Conte al Quirinale per l’incarico, è una grande occasione”. (ansa)