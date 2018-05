Musiche dal mondo nel chiostro di Palazzo San Domenico

Di:

Manfredonia. Il corso musicale dell’Istituto Comprensivo Perotto – Orsini di Manfredonia apre le porte alla città. Infatti quest’anno ha deciso di tenere il rituale concerto di fine anno non al chiuso di un teatro, ma nel più suggestivo chiostro del palazzo di Città, nel cuore pulsante della vita cittadina.

Giovedì 31 maggio alle ore 20:00 i ragazzi e le ragazze del corso musicale si esibiranno in un concerto intitolato “Musiche dal mondo” con le quali toccheranno, e faranno toccare con la fantasia e la musica, paesi e culture lontani. Aprirà il concerto l‘Inno di Mameli, per poi andare in Francia con il Preludio al Te Deum di Charperntier quindi in Spagna con la Carmen, in Ungheria con la Danza ungherese, per poi arrivare in Argentina con Libertango e in Norvegia Nell’ antro del re della montagna, fino al Regno Unito con Obladì obladà dei Beatles e per concludere si torna in Italia con una splendida Rapsodia di classici napoletani.

Un giro del mondo virtuale che i docenti di strumento della “Perotto Orsini” , i prof. Claudio Bonfitto di Sax, Gianni Cuciniello di Violoncello, Rita Beneventi di Arpa e Elia Caputo di violino, hanno studiato per i loro alunni, piccoli musicisti in erba.

Tutta la cittadinanza è invitata.

(NOTA STAMPA)