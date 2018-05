“Nel Salento Erbetta e De Salvia giocano in casa”

Di:

Modena, 30 Maggio 2018 – Secondo round del Campionato Italiano WRC alle porte per GDA Communication che, in occasione della cinquantunesima edizione del Rally del Salento, aumenta la propria compagine aggiungendo, nelle proprie fila, Maurizio De Salvia.

Saranno quindi due i portabandiera della scuderia di Modena, a partire da Domenico Erbetta che, per un gioco della sorte, può considerarsi a tutti gli effetti un esordiente sulle strade di casa. La classifica provvisoria del CIWRC vede il pilota di Manfredonia al primo posto nella classifica di classe della Coppa Michelin ed al quarto posto nella generale mentre, nella Coppa ACI Sport R5, occupa attualmente la sesta piazza.

Per lui e per il navigatore Valerio Silvaggi sarà messa a disposizione, da PR2 Sport, una Ford Fiesta R5 con la quale continuare il percorso di crescita iniziato da qualche mese.

“Secondo appuntamento del CIWRC” – racconta Erbetta – “che per noi è un esordio in sostanza. L’unica volta che abbiamo preso parte al Salento era il 2016 ma ci ritirammo nel trasferimento verso la prima prova speciale. Le strade del Salento sono molto diverse rispetto ai percorsi tradizionali ed i muretti a secco, che costeggiano le speciali, sono molto insidiosi. Da Brescia abbiamo apportato alcune variazioni al setup e speriamo possano dare buoni frutti. Abbiamo bisogno di un risultato positivo che ci infonda fiducia e morale per il futuro. È il nostro primo anno con la Fiesta R5. Ci stiamo impegnando tantissimo per migliorare.”

Ad aumentare la pattuglia GDA Communication, in terra pugliese, ci penserà Maurizio De Salvia, della partita con una Renault Clio Super 1600, sempre del team PR2 Sport, che condividerà per l’occasione con Michele Trimigno. Non una gara spot per il pilota della trazione anteriore transalpina che inizierà da qui il proprio cammino nel Campionato Italiano WRC, tenendo anche d’occhio la Coppa Italia di 4a Zona. Dalla sua la conoscenza della vettura e della tipologia di prove speciali saranno sicuramente determinanti per partire con il piede giusto nel nuovo programma tricolore.

“Abbiamo già affrontato altri eventi minori nel Salento” – racconta De Salvia – “come il Rally di Casarano e quello dei Cinque Comuni, vincendo sempre le classi di appartenenza. Il percorso è molto duro e selettivo, considerando che si guida ad alte velocità in stradine strette e delimitate dai famosi muretti a secco. Il percorso non è adatto alla Clio Super 1600 ma confidiamo che PR2 Sport ci permetterà di avere un mezzo al top. Intanto partiamo da qui e poi, strada facendo, valuteremo se proseguire nel CIWRC o nella Coppa Italia. Confido molto nel mio naviga perchè, quando si corre a questi livelli, i dettagli fanno la differenza.”

Appuntamento quindi per le ore 20:01 di Venerdì 1 Giugno per la partenza da Melpignano.