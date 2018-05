San Severo, arrestati 2 ladri d’appartamento

Di:

San Severo, 30 maggio 2018. Gli agenti del Commissariato di P.S. di San Severo e militari del Comando Compagnia dei Carabinieri di San Severo hanno tratto in arresto i fratelli Martire, Antonio classe 1994 e Francesco Paolo classe 1981, per furto aggravato in abitazione.

In seguito alla richiesta d’intervento da parte della proprietaria di un’abitazione gli uomini in divisa intervenivano sul posto ove verificavano l’appartamento era chiuso dall’interno.

Raggiungevano il terrazzo dell’abitazione oggetto del furto tramite il terrazzo dell’abitazione adiacente e una volta entrati all’interno, notavano che lo stesso era stato messo tutto a soqquadro.

Cominciavano le ricerche sul fabbricato attiguo in costruzione dove è stato rinvenuto tutto il materiale appena rubato: televisore, due PC portatili, cellulari due Ipod e altro materiale di vario genere. L’ispezione si estendeva anche ad un balcone di un’abitazione disabitata, ove accovacciati venivano scovati i due ladri, i quali, approfittando del buio erano abilmente nascosti. Una volta bloccati i due ladri, gli Operanti scendevano in strada ove numerose persone si erano riunite in strada in attesa dei malfattori.

Tutto il materiale rinvenuto è stato restituito alla signora proprietaria dell’appartamento oggetto del furto. Uno degli Agenti della Polizia riportava una piccola lesione alla testa, procurata durante le operazioni di ricerca. Al termine delle formalità di rito, entrambi i fratelli venivano condotti presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica.

Redazione StatoQuotidiano.it