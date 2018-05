Sangalli Manfredonia, incontro sindacati – Sisecam “Riavvio forno fusorio a fine 2019”

Di:

”Si è tenuto oggi 30/05/2018, presso l’associazione industriali di Foggia il primo incontro con la Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. a seguito dell’avvio della procedura ex art. 47 legge 428/90 per la Sangalli Vetro Mafredonia e per la Sangalli Vetro Magnetronico. Gli elementi del confronto hanno riguardato più aspetti: il livello d’investimenti, l’organizzazione dell’attività e non ultimo e le opportunità occupazionali per questo territorio.

Le scriventi OO. SS. hanno posto all’ attenzione della Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. le problematiche inerenti la ripresa produttiva con il rifacimento della linea FLOAT e relativa rioccupazione della forza lavoro interessata a tale ripartenza. Le richieste sindacali, se pur condivise dalla società Sisecam, pongono un interrogativo rispetto ai tempi di attuazione di tali programmi, visto che la Società prevede il riavvio del forno fusorio a fine 2019.

Per questo, su proposta delle OO. SS. è stato condiviso che il prossimo incontro previsto per il giorno 06 giugno, si tenga presso la Task Force Regionale per l’occupazione della regione Puglia. Abbiamo condiviso anche l’opportunità di un confronto istituzionale nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico che a breve sarà attivato.

Ad oggi registriamo positivamente la disponibilità della Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. a valutare quanto da noi portato sul tavolo di confronto, nello stesso tempo, il sindacato esprime un parere positivo del confronto che si è aperto nella giornata odierna, consapevoli che la strada è ancora in salita per i lavoratori del gruppo Sangalli”.

LE SEGRETERIE

FILCTEM CGIL FOGGIA FEMCA CISL FOGGIA UILTEC UIL FOGGIA