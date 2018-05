Il sindaco di Peschici Franco Tavaglione (ph teleradioerre)

Peschici, 30 MAGGIO 2018. ”E’ con grande soddisfazione che condivido con voi e con tutta la comunità di Peschici la comunicazione di ammissione al finanziamento del “Progetto riqualificazione e sistemazione del porto peschereccio di Peschici”. L’Amministrazione Comunale aveva candidato il progetto al bando FEAMP 2014-2020 Priorità 1 Mis. 1.43, ed oggi è arrivata la conferma di ammissione da parte del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale Della Regione Puglia. Grazie al finanziamento di 600 mila euro sarà possibile realizzare l’ampliamento della banchina portuale, riqualificare il braccio di ponente, adeguare la segnaletica marittima e arredare la banchina. Un altro passo che renderà ancora più attrattiva la nostra bellissima città”. Francesco Tavaglione

Sindaco di Peschici Tavaglione "Ok progetto per sistemazione porto peschereccio"

