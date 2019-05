Bonifici bancari superiori a 5000 euro

Di:

Tra i mezzi di pagamento più diffusi c’è sicuramente il bonifico bancario. Si tratta di un modo molto semplice per trasferire il proprio denaro e per saldare quanto dovuto, ad esempio, per l’acquisto di un bene o di un servizio. Col bonifico è, inoltre, possibile avere traccia del proprio versamento (mediante la cosiddetta contabile) ed è consentito specificare, adeguatamente, a che titolo la somma è indirizzata al destinatario (cosiddetta causale). Insomma, un metodo molto semplice per regolare i propri debiti o, semplicemente, per prestare o donare una certa cifra al tuo caro figlio.

