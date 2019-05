A Foggia si assegna lo ‘scudetto’ degli architetti

Di:

Foggia, 30 maggio 2019. Per 4 giorni, da giovedì 6 a domenica 9 giugno, il capoluogo e diversi centri della provincia di Foggia ospiteranno circa 150 architetti provenienti da tutta Italia. Saranno gli architetti in pantaloncini, calzettoni e magliette da calciatore che prenderanno parte alla decima edizione del TNAC, Torneo Nazionale Architetti Calcio. L’iniziativa sarà presentata nel capoluogo dauno domani, giovedì 30 maggio, alle ore 10, nella sede dell’Ordine degli Architetti della provincia di Foggia, in Corso Vittorio Emanuele II n.8.

Per 4 giorni, gli architetti-calciatori soggiorneranno in Capitanata, avendo modo di visitare Foggia, Troia, Pietramontecorvino e Orsara di Puglia, le città e i paesi dove si disputeranno le partite del torneo. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Architetti Sportivi di Capitanata, col patrocinio e la collaborazione dell’Ordine degli Architetti della provincia di Foggia. In conferenza stampa, saranno presentate le squadre provenienti dal Centro, dal Nord e dal Sud Italia. Giovedì 6 giugno, alle ore 12, si terrà il sorteggio dei gironi. Domenica 9 giugno, invece, si svolgeranno la finale che assegnerà “lo scudetto degli Architetti” e le premiazioni.

DAL CAMPO ALLE ARCHITETTURE. “E’ un’iniziativa molto bella”, ha spiegato Nicola Tramonte, il presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia che, domani, presiederà la conferenza stampa di presentazione. “Abbiamo deciso di patrocinarla perché si tratta di un evento che ci permette un interscambio più informale con i nostri colleghi di tutta Italia e, in più, ci dà modo di mostrare loro il patrimonio architettonico e paesaggistico della nostra provincia che è di assoluto interesse. Anche nel calcio, così come in tutti gli altri sport, l’architettura ha un suo ruolo di assoluta rilevanza: non solo per le strutture in cui si svolgono gli eventi sportivi, ma anche per ciò che avviene sul terreno di gioco. Arriveranno squadre e architetti da ogni parte d’Italia. La nostra squadra, naturalmente, ha i colori che più rappresentano la passione calcistica in questa provincia: il rosso e il nero”.