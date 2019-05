La Salandra “Cresciamo sempre, ora puntiamo alle Regionali 2020”

. Fratelli d’Italia in Capitanata raggiunge il 6,78% alle elezioni europee del 26 maggio, raddoppiando il risultato del 2014 (3,5%). Ancora aperta la partita comunale per il ballottaggio a Foggia città, il partito di Giorgia Meloni in provincia si conferma in crescita: tra le città della pentapoli, Cerignola resta regina all’8,33%.«Nei 61 Comuni Fratelli d’Italia consolida ed aumenta presenza e consenso – commenta fiero il coordinatore provinciale, Giandonato La Salandra – . Il voto alle Europee premia il progetto politico che ha portato all’apertura e l’elezione di Raffaele Fitto e consacra la leadership di Giorgia Meloni, che solo nel foggiano risulta la più suffragata con 4830 preferenze».Alle Comunali, nelle città al voto con l’insegna di Fratelli d’Italia, Foggia (6,73%) attende l’esito del ballottaggio tra l’uscente Franco Landella e Pippo Cavaliere. Resta in corsa Torremaggiore (6,79%) e dovrà attendere anche San Severo (5,76%) e San Giovanni Rotondo, dove alle amministrative Fratelli d’Italia raggiunge pienamente le due cifre percentuali.

Confermati gli amministratori uscenti nei centri al di sotto dei 15mila abitati, come ad Apricena dove il partito, alle Europee, registra il 7,14%, risultando, altresì, vincenti alcune scelte in Comuni anche più piccoli, ed in cui i dirigenti meloniani, con i numeri, hanno confermato la bontà dell’azione politica svolta sul territorio.

Oltre Foggia, Cerignola continua il suo percorso di crescita: dopo il 6,83% delle Politiche 2018, quest’anno si festeggia l’8,33%, a testimonianza del radicamento del partito sul territorio, con la candidata Stella Mele, risultata la più suffragata del centro ofantino.

«Siamo un gruppo giovane ma esperto – conclude La Salandra – , che sa allargarsi senza timore, che sa fare ammenda costruttiva di eventuali individualismi, e sa ripartire sempre. Ci sono i presupposti ideali per continuare a crescere e puntare dritti al 2020 dove ci attende dietro l’angolo la sfida delle Regionali. Un percorso di crescita che ora deve certamente passare per l’apertura a quelle forze politiche che vogliano contribuire propositivamente al grande progetto di Fratelli d’Italia. Dalla stessa parte di sempre e con il cuore che batte a destra».