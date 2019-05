“Lavanderia Express Wash” Manfredonia: al via promozione “fino al 15% omaggio”

Di:

Noi della Lavanderia Express Wash di via della Croce 7/A (angolo via Taverna – vicino scuola Croce), considerato il ritardo con cui state effettuando il cambio di stagione, abbiamo deciso di estendere la promozione “fino al 15% omaggio” al 29 giugno 2019.

REGOLAMENTO

La promozione si applica cambiando denaro contante con gettoni del valore di un euro che potrai utilizzare in tutte le lavatrici e le asciugatrici presenti all’interno della lavanderia Express Wash, via della Croce 7/A (angolo via Taverna), nei pressi della scuola Croce, di fianco alla cartolibreria “Smart”.

cambiando 10€ in gettoni, riceverai 11 gettoni (n. 1 gettone omaggio ), pari al 10% di quanto spendi.

(n. ), pari al cambiando 20€ in gettoni, riceverai 23 gettoni (n. 3 gettoni omaggio ), pari al 15% di quanto spendi .

Puoi cambiare i gettoni alla cartolibreria “Smart” (accanto alla lavanderia ) da lunedì a sabato, dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Consiglio : procurati i gettoni negli orari sopra indicati ed utilizzali quando vuoi.

N.b.: i gettoni non sono sostituibili con denaro .

BLACK FRIDAY

Solo venerdì 7 giugno 2019 ricevi il 20% di quanto spendi

cambiando 10€ in gettoni, riceverai 12 gettoni (n. 2 gettoni omaggio )

Abbiamo realizzato la nostra lavanderia con l’intento di riprodurre un ambiente domestico e permetterti di operare in perfetta autonomia, come se fossi a casa tua.

Da noi puoi realizzare gratuitamente il sottovuoto utilizzando l’aspirapolvere a muro. La trovi ad angolo tra il tavolo e la porta grigia di accesso all’area servizi. Devi solo venire munito di sacchetto per sottovuoto (quelli con valvola).

Puoi utilizzare lo stesso aspirapolvere per rimuovere l’eventuale presenza di polvere sul tavolo, nei carrelli e nelle lavatrici.

Inoltre, puoi igienizzare il tavolo ed i carrelli utilizzando lo spray igienizzante (posizionato sopra le lavatrici) e le salviette (posizionate di fianco all’aspirapolvere a tubo), entrambi messi per te a disposizione gratuitamente.

Per quanto riguarda i prodotti, erogati automaticamente ad ogni lavaggio, abbiamo scelto la linea ipoallergenica “Igien”, top di gamma della ditta Rampi.

Questa scelta ti permette di lavare in tranquillità i capi dei tuoi bambini e di chi ha pelli sensibili.

IGIENBUCATO, DETERSIVO igienizzante ipoallergenico;

OXILITEX, IGIENIZZANTE (acido peracetico)

IGIENSOFT, AMMORBIDENTE igienizzante ipoallergenico

IGIENINTENSITY, INTENSIFICANTE di igiene e fragranza

Il potere detergente di Igienbucato lascia sorpresi tutti coloro che ne sperimentano l’efficacia.

La profumazione ha la delicata fragranza di talco e muschio bianco, che viene rilasciata gradatamente ed ha una lunga persistenza grazie alle microcapsule contenute nell’ammorbidente.

Il ciclo di lavaggio ha la durata di 35 minuti.

In presenza di macchie ostinate, puoi utilizzare, prima di caricare i tuoi capi in lavatrice, lo smacchiatore e/o lo sgrassatore disponibili gratuitamente all’interno della lavanderia.

Tutte le macchine funzionano con:

monete da un euro (è possibile ottenere utilizzando la macchina cambiamonete presente all’interno del locale);

monete da 50 centesimi di euro;

gettoni del valore di un euro.

All’interno del locale è presente un cambiamonete, che restituisce solo monete da un euro introducendo:

banconote (ad esempio, si introduce una banconota da 10 euro e la macchina eroga n. 10 monete da un euro);

monete (ad esempio, si introducono n. 5 monete da 20 centesimi di euro e la macchina restituisce n. 1 moneta da 1 euro).

La lavanderia ospita:

2 lavatrici da 9 kg (costo € 4,00)

1 lavatrice da 14 kg (costo € 6,00)

1 lavatrice da 20 kg (costo € 8,00)

3 asciugatrici da 18 kg (costo € 1,00 – durata 10 minuti)

Per avviare il lavaggio, occorre:

introdurre i capi in lavatrice;

chiudere l’oblò (spingendolo delicatamente ed abbassando la maniglia);

introdurre le monete (o i gettoni); a man mano che si introducono, il display mostra la riduzione delle monete che vanno aggiunte; se ad esempio devo introdurre €6, dopo aver introdotto 2 monete da un euro, il display riporta di aggiungere altre 4 euro (o gettoni);

scegliere la temperatura dell’acqua tra: hot-calda; warm-tiepida; cold-fredda;

premere il pulsante verde di avvio.

I prodotti vengono erogati automaticamente (detersivo, igienizzante, ammorbidente con intensificante) ad ogni lavaggio.

Per avviare l’asciugatura, occorre:

introdurre i capi in una delle tre asciugatrici;

chiudere l’oblò;

introdurre le monete (o i gettoni);

scegliere la temperatura tra: hot-calda; medium-tiepida; cold-fredda;

premere il pulsante verde di avvio.

N.b.: le due asciugatrici incolonnate hanno una sola gettoniera. Di fianco ad essa, vi sono due pannelli che indicano le temperature selezionabili; per azionare l’asciugatrice posta al di sotto, puoi utilizzare il pannello inferiore di comando della temperatura; per azionare l’asciugatrice posta al di sopra, puoi utilizzare il pannello superiore di comando della temperatura.

Adesso tocca a te… ti aspettiamo!