Il magistrato Davigo domani all’Università di Foggia

Di:

Foggia. Il magistrato dott. Piercamillo Davigo (ex componente del pool di inquirenti che coordinò l’ormai storica inchiesta denominata “Mani pulite” presso la Procura di Milano, oggi presidente della II^ Sezione penale presso la Corte Suprema di Cassazione, nonché membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura) *domani sarà ospite dell’Università di Foggia.

Il dott. Davigo incontrerà studenti degli istituti scolastici superiori e dell’università (ore 10,30, aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, largo Papa Giovanni Paolo II a Foggia) *nell’ambito del progetto P.O.T. – V.A.L.E. (acronimi rispettivamente di “Piani per l’Orientamento e il Tutorato” e di “Vocational Academic in Law Enhancement”), realizzato dall’Università di Foggia con la collaborazione dell’associazione studentesca Area Nuova. Il progetto si articola in una serie di incontri, ideati e coordinati dalle prof Valentina Cuocci (associata di Diritto privato comparato, nonché delegata all’Orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza) e Laura d’Amati (associata di Diritto romano e dell’antichità, quindi delegata al Placement sempre del Dipartimento di Giurisprudenza), dal titolo *“Incontri d’Autore: cultura, giustizia e legalità”.

L’obiettivo è quello di avvicinare, ma anche di appassionare, gli studenti ai grandi temi del diritto, della giustizia e della legalità, possibilmente attraverso i libri di cui sono autori gli ospiti della rassegna. Da qui l’idea di incontrare gli autori direttamente in Dipartimento, a stretto e diretto contatto con chi potrebbe essere interessato a confrontarsi col loro pensiero (studenti degli istituti

scolastici superiori) e con chi potrebbe diventare un rappresentante della Legge (studenti universitari).